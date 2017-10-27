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Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени за Мединским

Министр образования и науки России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении учёной степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

Документ подписан 27 октября.

«Отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Фёдоровичу в лишении учёной степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присуждённой решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 – «Отечественная история» на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.», - говорится в документе.

Васильева оставила контроль за исполнением приказа за собой.

В начале октября экспертный совет ВАК изучил диссертацию Мединского и рекомендовал лишить его ученой степени. На прошедшей неделе президиум ВАК рекомендовал не лишать министра степени доктора исторических наук.