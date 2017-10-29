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Активисты на Украине объявили блокаду фабрики Roshen

В субботу вечером активисты движения «Освобождение» (рух «Визволення») начали блокировать фабрику Roshen в Виннице, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Они требуют сделать выбор: государство или бизнес. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

«Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом», — заявили организаторы. Сколько человек принимают участие в акции, не сообщается.

Участники мероприятия призвали украинцев объявить бойкот товарам, которые производятся на предприятиях президента Порошенко, и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».