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Политика
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Активисты на Украине объявили блокаду фабрики Roshen

Ведомости
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В субботу вечером активисты движения «Освобождение» (рух «Визволення») начали блокировать фабрику Roshen в Виннице, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Они требуют сделать выбор: государство или бизнес. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

«Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом», — заявили организаторы. Сколько человек принимают участие в акции, не сообщается.

Участники мероприятия призвали украинцев объявить бойкот товарам, которые производятся на предприятиях президента Порошенко, и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».

Политика
Новости

Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах

BBC / Ведомости
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Официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что в Мадриде приветствовали бы решение бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона участвовать в новых выборах.

«Каталонцы смогут высказаться, что они чувствует в связи со всем, что произошло за последний год. Включая все случаи нарушения закона и попытки поставить себя выше закона», — сказал Мендес де Виго.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Пучдемоном, и передал управление автономией вице-премьеру страны Сорайе Саэнс де Сантамарии.

Пучдемон отказался признавать решение властей Испании и призвал жителей автономии к «демократическому сопротивлению». По его словам, каталонцы должны «мирным способом» защищать независимость.

Политика
Новости

Путин и Медведев поздравили работников автомобильного транспорта

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

«Автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей. И конечно, от его надежного, бесперебойного функционирования во многом зависит качество жизни людей», — отметил президент.

К поздравлениям присоединился премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Ваша работа — особая. От вас, без преувеличения, зависит здоровье людей, которые доверяют вам самое дорогое — свою жизнь. Благодаря вам миллионы тонн грузов доставляются по самым разным адресам в любые регионы. На заводы и фабрики, в больницы и аптеки, школы и детские сады. И конечно, от вашего профессионализма прямо зависит развитие промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства. Фактически — работа всей экономики», — говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер пожелал водителям автобусов и трамваев, маршрутных такси и большегрузных машин, а также диспетчерам, механикам здоровья и надежной техники.

Политика
Новости

Самолет МЧС России доставил на Шпицберген спасателей и оборудование

Интерфакс / Ведомости
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Ночью в Норвегии приземлился самолет Ил-76 МЧС России, он доставил спасателей и оборудование, которое может помочь в поиске вертолета Ми-8, пропавшего у берегов острова Шпицберген.

В составе оперативной группы водолазы-спасатели. Они оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением, необходимым для обследования подводных объектов.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.

Политика
Новости

В Пентагоне заявили о возросшей ядерной угрозе со стороны КНДР

Ведомости
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что из-за ядерных испытаний угроза со стороны КНДР в последнее время стала более серьезной. Об этом он сказал в ходе визита в Южную Корею.

«В последние несколько месяцев Северная Корея провела два испытания межконтинентальных баллистических ракет, запустила две баллистические ракеты средней дальности над Японией и провела пятое ядерное испытание», — констатировал Мэттис, слова которого приводятся на сайте Пентагона.

«Я здесь, чтобы подтвердить приверженность Америки нашему двустороннему альянсу», — отметил министр. США готовы защищать своих союзников, в том числе Южную Корею, добавил он.

Политика
Новости

Волкер рассказал об обсуждении в США возможности поставок оружия Киеву

Reuters / Ведомости
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Специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер сообщил, что американская администрация активно обсуждает возможность поставок оружия Украине.

Он отметил, что этот вопрос не вызывает в Белом доме резких противоречий. «Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным», — сказал дипломат.

Волкер прибыл в субботу с визитом в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили «шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе».

Волкер назвал встречу хорошей. «Прекрасно вернуться в Киев с моим пятым с июля визитом. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко», — написал он в Twitter.

Политика
Новости

Саакашвили сообщил о подготовке его ареста и экстрадиции в Грузию

Ведомости
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для ареста и экстрадиции в Грузию лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сам Саакашвили на своей странице в Facebook. По его словам, его хотят передать Грузии «за действия периода президентства».

«Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда», — написал Саакашвили.

24 октября миграционная служба отказала Саакашвили в получении статуса беженца. Политик обжаловал решение ведомства в суде. Саакашвили опасается экстрадиции в Грузию, так как против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.

Технологии
Новости

Государство выделит «Первому каналу» 3 млрд рублей

РБК
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В пятницу, 27 октября, Госдума приняла поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.». Внесенные изменения, в частности, предусматривают выделение «Первому каналу» 3 млрд руб., отметил РБК.

Эти средства пойдут «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей», говорится в документе.

В пояснительной записке также уточняется, что субсидия предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности» «Первого канала».

В апреле 2017 г. «Первый канал» не опубликовал годовую отчетность, как делал это последние пять лет. «Первый» — крупнейший по доходам телеканал в стране. В 2015 г. его выручка снизилась на 12% до 26,5 млрд руб.

Бизнес
Новости

Основатель Amazon возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Forbes
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира. Список возглавил основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $93,1 млрд.

Второе место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $89,9 млрд. Замыкает тройку богатейших людей мира инвестор Уоррен Баффетт ($80,6 млрд).

В первую пятерку также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием $77,9 млрд и создатель Facebook Марк Цукерберг с $73,8 млрд.

Технологии
Новости

Совладелец сети кинотеатров «Люксор» задержан за неуплату налогов

РИА Новости
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В отношении совладельца сети кинотеатров «Люксор» Евгения Ленского возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В ГСУ СКР по Москве агентству подтвердили информацию.

«Задержан генеральный директор ЗАО "Синемаменеджмент", совладелец сети кинотеатров "Люксор". Он подозревается в неуплате 24 млн руб. налогов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Ленский не уплачивал налоги с зарплат сотрудников в 2013-2015 гг. Дело возбуждено по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), она предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Бизнес
Новости

Бизнесмен Графеев подал повторный иск к АФК «Система» на 190 млрд рублей

Интерфакс
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Предприниматель Евгений Графеев подал повторный иск к АФК «Система» и ее дочерней структуре «Система-инвест» о взыскании полученных в 2009-2013 гг. дивидендов «Башнефти», увеличив сумму требований до 190 млрд руб.

Как следует из иска, поданного 26 октября в Тверской районный арбитражный суд Москвы, бизнесмен требует взыскать в пользу Российской Федерации 142,5 млрд руб. с самой «Системы» и еще 47,5 млрд руб. с ее «дочки».

Первый раз Графеев подал иск в начале октября, потребовав взыскать с компаний 133 млрд руб. Московский арбитражный суд отказал в рассмотрении иска в силу отсутствия у истца статуса экономического субъекта в данном споре. Новый иск Графеев подал в качестве «заинтересованного лица».

Политика
Новости

МЧС России направило самолет на поиски пропавшего Ми-8 у Шпицбергена

Интерфакс / Ведомости
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Самолет МЧС России в ближайшее время вылетит к берегам острова Шпицберген, чтобы присоединиться к поискам пропавшего Ми-8.

«В ближайшее время в Норвегию вылетит самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. В составе оперативной группы водолазы-спасатели», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.

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