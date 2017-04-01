Доходы Порошенко в 2016 году сократились почти в пять раз

Президент Украины Петр Порошенко отчитался о своих доходах за 2016 г. В прошлом году он заработал 12,2 млн гривен (более $455 000). Зарплата Порошенко выросла со 121 000 гривен до 366 300 гривен. Доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составили 26 200 гривен. Основная статья доходов Порошенко — проценты от депозита в Международном инвестиционном банке, которые принесли президенту 11,9 млн гривен.

В декларации Порошенко за 2016 г. отсутствует статья «другие виды доходов», которая в 2015 г. составила 49,6 млн гривен. Таким образом, доходы президента сократились почти в пять раз.

Задекларированные активы Порошенко составили 127,2 млн гривен ($4,7 млн). Состав движимого и недвижимого имущества президента за год не изменился. В октябре 2016 г., когда на Украине начала работать система электронных деклараций, Порошенко отчитался о доме и квартирах в Киеве, Виннице и Одессе, а также о произведениях искусства.