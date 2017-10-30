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РБК сообщил о трех вариантах выдвижения Собчак в президенты

Штаб Ксении Собчак рассмотрел три варианта ее выдвижения на президентские выборы. Как сообщает РБК со ссылкой на три источника в штабе, это выдвижение от партии «Парнас», от «Гражданской инициативы», основанной в 2013 г. экс-министром экономики Андреем Нечаевым, или самовыдвижение. Телеведущая должна определиться по этому вопросу в ноябре.

Обе партии подходят Собчак идеологически и не являются фиктивными, говорят собеседники РБК. Выдвижение от партии упростило бы процедуру и позволило сэкономить на организации сбора подписей в поддержку Собчак. Руководитель штаба Игорь Малашенко и сотрудник штаба Антон Красовский сказали, что переговоры с партиями пока не ведутся.

Председатель «Парнаса» Михаил Касьянов сказал, что партия не предлагала штабу Собчак помощь и не получала такого предложения от соратников телеведущей. Комментировать возможность такой договоренности он не стал. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев рассказал, что у него были «предварительные контакты» со штабом о возможном выдвижении Собчак от этой партии, и добавил, что она «выбирает между «Гражданской инициативой» и «Парнасом», а он в этой ситуации формулирует свои условия. В Facebook политик написал, что шансов победить на выборах у Собчак нет, ее выдвижение от партии можно рассматривать только как возможность донести свою позицию до широкой аудитории.

На первой пресс-конференции в качестве возможного кандидата в президенты Собчак заявила, что ее пока не поддерживает ни одна партия.

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