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Путин рассказал о пользе конкуренции на выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что для выборов важна конкуренция. Благодаря ей формируется власть, отвечающая чаяниям людей. Такое мнение глава государства высказал на заседании Совета по правам человека.

По его словам, необходимо обеспечить конкуренцию, чтобы повысить интерес. При этом «не просто повысить интерес, а сформировать более эффективную власть, которая бы отвечала чаяниям людей, вот что самое главное», добавил Путин.

Выборы президента будут проходить в России в марте 2018 г., избирательная кампания начнется в декабре этого года. О желании участвовать в президентской гонке уже заявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

Ранее о планах выдвинуть свою кандидатуру также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.