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Путин рассказал о пользе конкуренции на выборах

РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что для выборов важна конкуренция. Благодаря ей формируется власть, отвечающая чаяниям людей. Такое мнение глава государства высказал на заседании Совета по правам человека.

По его словам, необходимо обеспечить конкуренцию, чтобы повысить интерес. При этом «не просто повысить интерес, а сформировать более эффективную власть, которая бы отвечала чаяниям людей, вот что самое главное», добавил Путин.

Выборы президента будут проходить в России в марте 2018 г., избирательная кампания начнется в декабре этого года. О желании участвовать в президентской гонке уже заявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

Ранее о планах выдвинуть свою кандидатуру также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.

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Технологии
Новости

Путин напомнил о госфинансировании радиостанции «Эхо Москвы»

Интерфакс
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Российский президент Владимир Путин, комментируя нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил о том, что радиостанция финансируется государством.

«Эхо Москвы» работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно», - сказал он во время встречи с членами Совета по правам человека.

Глава государства напомнил присутствующим о ситуации с двумя другими российскими СМИ - Russia Today и «Спутник».

«Даже Russia Today и "Спутник" наш загоняют в список иностранных агентов не в такой как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные. Не морально-этического характера, а административно-финансового», - добавил президент.

Так Путин отреагировал на слова члена Совета журналиста Станислава Кучера, вспомнившего о ранении Фельгенгауэр в контексте «холодной гражданской войны в России». По словам президента, на нее напал больной человек.

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Экономика
Новости

Счет текущих операций России остался положительным благодаря нефти

ТАСС
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Вопреки прогнозам Минэкономразвития сальдо действующего счета платежного баланса России осталось положительным благодаря более высоким ценам на энергоносители и другим сырьевым позициям российского экспорта. Об этом говорится в докладе ведомства.

Рост ВВП России за январь-сентябрь текущего года составил 1,8%. При этом в III квартале показатель увеличился на 2,2%. Также министерство пересмотрело оценку роста ВВП в августе с 2,3% до 2,7%. В сентябре показатель вырос на 2,4%.

«Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря рекордным показателям сбора зерновых», - говорят в министерстве.

Кроме того, набирает обороты рост химического комплекса, позитивные тенденции наблюдаются в пищевых производствах и деревообработке.

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Политика
Новости

Путин рассказал о целенаправленном сборе биологического материала россиян

Ведомости
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Биологический материал россиян кто-то собирает по всей России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Кто и с какими целями это делает, он не стал говорить, однако добавил, что это делается «по этносам».

«Мы вот объект очень большого интереса», — сказал Путин, комментируя сообщение члена Совета Игоря Борисова о том, что на выборах собирают «образы россиян». «Да образы-то ладно», — отреагировал президент. Он призвал «без всяких страхов к этому относиться»: «Они пусть делают, что хотят, а мы должны делать то, что должны».

Борисов сообщил во время заседания, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в России с неизвестными целями собирают образы российских граждан.

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Политика
Новости

Трамп отреагировал на обвинения в адрес Манафорта

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, которые были в понедельник предъявлены экс-руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту. Ранее сообщалось, что они связаны с отмыванием денег и не касаются «российского вмешательства» в выборы в США.

«Я прошу прощения, но это было до того, как Манафорт стал частью предвыборной кампании Трампа. Но почему не жуликоватая Хиллари Клинтон и не демократы находятся в центре внимания?» - написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

В понедельник минюст США опубликовал официальные обвинения, которые были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером. Статьи, по которым обвиняется Манафорт, а также его деловой партнер Рики Гейтс, - это заговор против США, заговор с целью отмывания денег, незаконный лоббизм в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обман и введение в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA), а также незарегистрированные банковские и финансовые операции.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания Finnair начнет взвешивать пассажиров

Ведомости
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Финская авиакомпания Finnair в ближайшие дни начнет взвешивать пассажиров в аэропорту перед вылетом, сообщает информагентство Yle. Компания хочет получать приблизительную информацию об общем весе пассажиров и их ручной клади. Взвешивание будет добровольным.

Информация будет использоваться перевозчиком для оптимизации процесса загрузки и заправки самолетов.

Первые взвешивания пассажиров и их багажа начнутся в ноябре 2017 г. на добровольной основе. Вес пассажира будет сообщаться только ему, в базу данные будут вноситься анонимно.

Сейчас Finnair использует данные Европейского агентства авиационной безопасности от 2009 г. Согласно этим данным, вес мужчины и его ручной клади в среднем составляет 88 кг, женщины – 70 кг, ребенка до 12 лет – 35 кг.

Компания также хочет знать, насколько отличается вес пассажира с учетом одежды зимой и летом.

«Летом и зимой вес отличается, люди зимой надевают куртки, теплую обувь и прочую одежду. Также различается ручная кладь деловых путешественников и туристов», - заявил директор по связям с общественностью Finnair Пайвит Талквист.

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Политика
Новости

Журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр не знала напавшего на нее с ножом мужчину

Интерфакс/Ведомости
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Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщила следователям, что она не знала напавшего на нее с ножом мужчину. Об этом рассказал «Интерфаксу» ее адвокат Сергей Бадамшин.

По ее словам, обвиняемый Борис Гриц «хотел не просто напасть на нее, а убить». Адвокат добавил, что здоровье журналистки улучшается, но этот процесс будет длительным.

Нападение на журналистку произошло 23 октября в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Неизвестный прорвался в редакцию и нанес Фельгенгауэр удар ножом в шею. Журналистка была госпитализирована в Институт им. Склифосовского. Там ее прооперировали.

Основная версия покушения на убийство Фельгенгауэр связана с психическим состоянием Бориса Грица. «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности», - сказали ранее в Следственном комитете России.

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Стиль жизни
Новости

Путин прокомментировал дело Серебренникова

РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин прокомментировал расследование уголовного дела, фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, передает «РИА Новости».

«Что касается дела Серебренникова. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», - сказал глава государства. Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал режиссера творческим человеком, художником.

По его словам, много кто из деятелей культуры обращался к нему в связи с делом Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн руб.

В мае 2017 г. в московском театре «Гоголь-центр» и дома у Серебренникова был проведен обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам хищения госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Сначала по делу были арестованы бухгалтер Нина Масляева и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Потом в сизо отправили бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, а Серебренников поместили под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов дела. В начале октября ее перевели под домашний арест. Другие фигуранты дела вину не признают.

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Политика
Новости

Манафорта обвинили в незаконном лоббизме в пользу Януковича и отмывании средств

Ведомости
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Экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник минюстом США официальном обвинении, подготовленном спецпрокурором Робертом Мюллером.

Статьи обвинения - заговор против США, заговор с целью отмывания денег, незаконный лоббизм в интересах иностранных государств, обман и введение в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA), а также незарегистрированные банковские и финансовые счета.

Согласно документу, сумма незаконно отмытых Манафортом средств составила $18 млн, а через офшорные счета прошли $75 млн. Речь идет о лоббизме в интересах Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича с 2006 по 2015 г., о котором обвиняемые не уведомили власти США и деньги от которого проводили через третьи страны с целью сокрытия. «Манафорт использовал свое сокрытое благосостояние для роскошной жизни в США, не платя налогов на этот доход», - пишет минюст.

Эти обвинения не касаются предвыборной кампании Трампа. Сегодня стало известно, что Манафорт сдался ФБР.

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Политика
Новости

Путин отметил сокращение количества НКО – иностранных агентов вдвое за последний год

Интерфакс/Ведомости
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Количество некоммерческих организаций (НКО), которые признаны в России иностранными агентами, за последний год сократилось вдвое. Это составляет 0,39% от всех российских НКО. Об этом сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.

Путин уточнил, что количество НКО сократилось со 165 до 89. Он отметил, что в этом году в реестр «внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 г.». Такого результата удалось достигнуть благодаря изменению позиций некоммерческих организаций, пояснил он.

Президент подчеркнул, что для исключения из реестра надо или прекратить заниматься политической деятельностью, или отказаться от получения иностранного финансирования.

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Бизнес
Новости

Ввоз гранатов и баклажанов в Россию разрешен с 27 турецких предприятий

Ведомости
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Россельхознадзор разрешил поставки гранатов и баклажанов с 30 октября с 27 турецких предприятий. Об этом говорится на сайте ведомства.

Россельхознадзор опубликовал полный список турецких компаний: 20 компаний из них занимаются поставками гранатов, четыре – и гранатов, и баклажанов, еще три компании поставляют только баклажаны.

Решение о возобновлении поставок принято по итогам визита специалистов Россельхознадзора в сентябре-октябре этого года на турецкие предприятия.

Ранее официальный представитель ведомства Юлия Мелано говорила, что Россия разрешит турецким компаниям поставки баклажанов и гранатов с 30 октября.

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Финансы
Новости

ЦБ вернул санируемому «Пересвету» право обслуживать счета ОПК

Интерфакс
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ЦБ вернул «Пересвет» в список банков, в которых могут открывать счета и депозиты предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также их дочерние компании. Об этом свидетельствует информация на сайте Банка России. ЦБ указал «Пересвет» как банк, который находится под прямым или косвенным контролем государства.

«Пересвет» перестал удовлетворять требованиям для открытия счетов и привлечения на депозиты средств предприятий ОПК в октябре 2016 г., когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В апреле этого года ЦБ решил санировать «Пересвет» через конвертацию обязательств банка в капитал. Санатор – подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов, в июне он получил 99,9% в капитале «Пересвета» – после дополнительной эмиссии акций на 10 млн руб.

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