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ФСБ предотвратила передачу военных секретов иностранной спецслужбе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) помешали жителю Калининградской области передать военные секреты иностранной спецслужбе. Следствие считает, что мужчина планировал за вознаграждение передать секретные сведения военного характера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Местный житель через знакомых из числа военнослужащих и секретоносителей предпринимал активные попытки сбора информации, в том числе закрытого характера», — рассказали в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, продажа подобного рода информации создала бы угрозу безопасности России в Балтийском регионе. Действия злоумышленника были пресечены «на начальной стадии реализации преступного умысла».

В целях предупреждения совершения преступления мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий подобного рода. В ФСБ заявили, что институт «официального предостережения» - это действенный инструмент реагирования.