Политика

Новости

Спасатели из Норвегии нашли тело члена экипажа российского Ми-8

Губернатор архипелага Шпицберген Кьерстин Аскхольт заявила, что тело одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Северном Ледовитом океане, найдено в 130 м от места затопления. Об этом сообщает во вторник ТАСС.

По словам Аскхольт, работы по поднятию тела на поверхность состоятся в скором времени.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа» пропал 26 октября. Он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.