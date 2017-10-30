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Политика
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Спасатели из Норвегии нашли тело члена экипажа российского Ми-8

ТАСС
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Губернатор архипелага Шпицберген Кьерстин Аскхольт заявила, что тело одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Северном Ледовитом океане, найдено в 130 м от места затопления. Об этом сообщает во вторник ТАСС.

По словам Аскхольт, работы по поднятию тела на поверхность состоятся в скором времени.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа» пропал 26 октября. Он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.

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Политика
Новости

В США считают, что миссия ООН в Донбассе поспособствует выполнению минских соглашений

ТАСС
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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что миссия ООН в Донбассе будет способствовать выполнению политической части минских соглашений.Об этом он сказал в интервью украинскому «Общественному ТВ».

Волкер считает, что необходимо разработать конкретные политические шаги. Международная миссия поможет обеспечить безопасность, даст Украине «время и пространство» для выполнения условий минских соглашений, в частности, поможет «вернуть собственные территории и суверенитет».

Как отметил Волкер, на данный момент между сторонами военного конфликта нет доверия, однако они могут начать доверять силам ООН. «Эта миссия с компетенцией обеспечения безопасности, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и таким образом боевых действий там больше не было бы», - сказал он. Волкер считает, что миссия поможет нормализовать ситуацию на Украине, организовать местные выборы, вернуть пленных и пр.

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Политика
Новости

ФСБ предотвратила передачу военных секретов иностранной спецслужбе

РИА Новости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) помешали жителю Калининградской области передать военные секреты иностранной спецслужбе. Следствие считает, что мужчина планировал за вознаграждение передать секретные сведения военного характера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Местный житель через знакомых из числа военнослужащих и секретоносителей предпринимал активные попытки сбора информации, в том числе закрытого характера», — рассказали в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, продажа подобного рода информации создала бы угрозу безопасности России в Балтийском регионе. Действия злоумышленника были пресечены «на начальной стадии реализации преступного умысла».

В целях предупреждения совершения преступления мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий подобного рода. В ФСБ заявили, что институт «официального предостережения» - это действенный инструмент реагирования.

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Политика
Новости

Манафорту может грозить тюремное заключение сроком до 80 лет

ТАСС/Ведомости
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Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту может грозить тюремное заключение сроком до 80 лет, если его вина будет доказана. Об этом пишет в понедельник агентство Associated Press, ссылаясь на приговоры, вынесенные судами в США по аналогичным делам.

Агентство пришло к выводу, что Манафорт может быть приговорен к заключению сроком до 80 лет, а его деловой партнер Рик Гейтс - до 70 лет.

В понедельник обвиняемые предстанут перед федеральным судьей в Вашингтоне. Предполагается, что будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в понедельник стало известно, что минюст США опубликовал официальные обвинения Манафорту и Гейтсу, которые были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером. В общей сложности они обвиняются по 12 пунктам - в частности, в «сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег».

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Политика
Новости

Путин открыл в Москве мемориал «Стена скорби»‍

Ведомости
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Президент России Владимир Путин вечером в понедельник, 30 октября, принял участие в торжественной церемонии открытия памятника жертвам политических репрессий «Стена скорби». На мероприятии также присутствовали члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Автором памятника является скульптор Георгий Франгулян. Мемориал установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», — сказал Путин во время церемонии.

Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 31 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в российской экономике нет спроса на работников с высшим образованием;

чат-боты воскрешают исторических персонажей и убивают бизнес колл-центров (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»);

внедрение 5G дорого обойдется сотовым операторам в России и мире (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: об обманутых дольщиках и о том, как должно развивать строительство в Подмосковье, рассказал в интервью зампред правительства Московской области Максим Фомин

и статью на полосе «Комментарии»: как государство может помочь и как помешать блокчейну.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Технологии
Новости

Путин напомнил о госфинансировании радиостанции «Эхо Москвы»

Интерфакс
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Российский президент Владимир Путин, комментируя нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил о том, что радиостанция финансируется государством.

«Эхо Москвы» работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно», - сказал он во время встречи с членами Совета по правам человека.

Глава государства напомнил присутствующим о ситуации с двумя другими российскими СМИ - Russia Today и «Спутник».

«Даже Russia Today и "Спутник" наш загоняют в список иностранных агентов не в такой как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные. Не морально-этического характера, а административно-финансового», - добавил президент.

Так Путин отреагировал на слова члена совета - журналиста Станислава Кучера, вспомнившего о ранении Фельгенгауэр в контексте «холодной гражданской войны в России». По словам президента, на нее напал больной человек.

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Экономика
Новости

Счет текущих операций России остался положительным благодаря нефти

ТАСС
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Вопреки прогнозам Минэкономразвития сальдо действующего счета платежного баланса России осталось положительным благодаря более высоким ценам на энергоносители и другим сырьевым позициям российского экспорта. Об этом говорится в докладе ведомства.

Рост ВВП России за январь-сентябрь текущего года составил 1,8%. При этом в III квартале показатель увеличился на 2,2%. Также министерство пересмотрело оценку роста ВВП в августе с 2,3% до 2,7%. В сентябре показатель вырос на 2,4%.

«Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря рекордным показателям сбора зерновых», - говорят в министерстве.

Кроме того, набирает обороты рост химического комплекса, позитивные тенденции наблюдаются в пищевых производствах и деревообработке.

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Политика
Новости

Путин рассказал о целенаправленном сборе биологического материала россиян

Ведомости
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Биологический материал россиян кто-то собирает по всей России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Кто и с какими целями это делает, он не стал говорить, однако добавил, что это делается «по этносам».

«Мы вот объект очень большого интереса», — сказал Путин, комментируя сообщение члена Совета Игоря Борисова о том, что на выборах собирают «образы россиян». «Да образы-то ладно», — отреагировал президент. Он призвал «без всяких страхов к этому относиться»: «Они пусть делают, что хотят, а мы должны делать то, что должны».

Борисов сообщил во время заседания, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в России с неизвестными целями собирают образы российских граждан.

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Политика
Новости

Трамп отреагировал на обвинения в адрес Манафорта

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, которые были в понедельник предъявлены экс-руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту. Ранее сообщалось, что они связаны с отмыванием денег и не касаются «российского вмешательства» в выборы в США.

«Я прошу прощения, но это было до того, как Манафорт стал частью предвыборной кампании Трампа. Но почему не жуликоватая Хиллари Клинтон и не демократы находятся в центре внимания?» - написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

В понедельник минюст США опубликовал официальные обвинения, которые были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером. Статьи, по которым обвиняется Манафорт, а также его деловой партнер Рики Гейтс, - это заговор против США, заговор с целью отмывания денег, незаконный лоббизм в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обман и введение в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA), а также незарегистрированные банковские и финансовые операции.

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Политика
Новости

Путин рассказал о пользе конкуренции на выборах

РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что для выборов важна конкуренция. Благодаря ей формируется власть, отвечающая чаяниям людей. Такое мнение глава государства высказал на заседании Совета по правам человека.

По его словам, необходимо обеспечить конкуренцию, чтобы повысить интерес. При этом «не просто повысить интерес, а сформировать более эффективную власть, которая бы отвечала чаяниям людей, вот что самое главное», добавил Путин.

Выборы президента будут проходить в России в марте 2018 г., избирательная кампания начнется в декабре этого года. О желании участвовать в президентской гонке уже заявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

Ранее о планах выдвинуть свою кандидатуру также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания Finnair начнет взвешивать пассажиров

Ведомости
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Финская авиакомпания Finnair в ближайшие дни начнет взвешивать пассажиров в аэропорту перед вылетом, сообщает информагентство Yle. Компания хочет получать приблизительную информацию об общем весе пассажиров и их ручной клади. Взвешивание будет добровольным.

Информация будет использоваться перевозчиком для оптимизации процесса загрузки и заправки самолетов.

Первые взвешивания пассажиров и их багажа начнутся в ноябре 2017 г. на добровольной основе. Вес пассажира будет сообщаться только ему, в базу данные будут вноситься анонимно.

Сейчас Finnair использует данные Европейского агентства авиационной безопасности от 2009 г. Согласно этим данным, вес мужчины и его ручной клади в среднем составляет 88 кг, женщины – 70 кг, ребенка до 12 лет – 35 кг.

Компания также хочет знать, насколько отличается вес пассажира с учетом одежды зимой и летом.

«Летом и зимой вес отличается, люди зимой надевают куртки, теплую обувь и прочую одежду. Также различается ручная кладь деловых путешественников и туристов», - заявила директор по связям с общественностью Finnair Пайви Талквист.

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