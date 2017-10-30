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В США считают, что миссия ООН в Донбассе поспособствует выполнению минских соглашений

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что миссия ООН в Донбассе будет способствовать выполнению политической части минских соглашений. Об этом он сказал в интервью украинскому «Общественному ТВ».

Волкер считает, что необходимо разработать конкретные политические шаги. Международная миссия поможет обеспечить безопасность, даст Украине «время и пространство» для выполнения условий минских соглашений - в частности, поможет «вернуть собственные территории и суверенитет».

Как отметил Волкер, на данный момент между сторонами военного конфликта нет доверия, однако они могут начать доверять силам ООН. «Эта миссия с компетенцией обеспечения безопасности, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и таким образом боевых действий там больше не было бы», - сказал он. Волкер считает, что миссия поможет нормализовать ситуацию на Украине, организовать местные выборы, вернуть пленных и проч.