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Под Киевом обстреляли машину фигуранта дела о покушении на Путина, его жена убита

В Киевской области совершено нападение на автомобиль фигуранта дела о покушении на президента России Владимира Путина. Машина выходца из Чечни Адама Осмаева была обстреляна неизвестными, его жена Амина Окуева в момент нападения также находилась в автомобиле. Женщина погибла на месте преступления, Осмаев получил ранения, передает УНИАН со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

«Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской Области», - уточнил он. На месте преступления работают следственно-оперативные группы.

Это не первое нападение на Осмаева и Окуеву. 1 июня в Киеве на них было совершено покушение. В тот день они приехали на интервью с якобы французским журналистом. Однако при встрече он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. Окуева начала стрелять в ответ из наградного оружия Осмаева и ранила нападавшего. В МВД считают, что покушение организовано российскими спецслужбами.

В 2014 г. Осмаев в России был приговорен к реальному сроку. Он был одним из фигурантов дела о подготовке покушения на Путина.