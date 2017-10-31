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О намерении участвовать в президентских выборах заявила лидер партии «Женский диалог»

Лидер партии «Женский диалог», партнерской организации «Единой России», Елена Семерикова намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 г., заявила она «Коммерсанту». «Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года», – сказала она. В случае выдвижения Семерикова намерена использовать свое участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, политику которого она полностью разделяет.

Ранее о планах выдвинуть свои кандидатуры на президентских выборах заявили еще две женщины – Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Семерикова считает, что они не смогут должным образом представить женское движение.

О намерении участвовать в выборах также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и основатель «Православного корпуса» движения «Наши» Борис Якеменко.

Действующий президент Владимир Путин о своих планах пока не сообщал.