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Манафорт отправлен под домашний арест

Ведомости
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Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс отправлены под домашний арест, сообщает CNN. Они были вынуждены были сдать властям свои паспорта. Обвиняемые по 12 пунктам, опубликованным 30 октября минюстом, виновными себя не признали.

Запрос правительства на домашний арест был связан с «характером обвинений и их серьезностью». Обвинения Манафорту и Гейтсу были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером, но непосредственно российского вмешательства не касаются. В их числе значится в «сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег» и незаконном лоббизме в пользу иностранного государства.

Федеральный судья Вашингтона Дебора Робинсон согласилась с предложением минюста установить залог - $10 млн для Манафорта и $5 для Гейтса. Его платить в случае, если обвиняемые будут выполнять предписания суда.

Манафорту грозит от 121 до 151 месяца заключения, отмечает CNN. Ранее AP сообщало о возможном сроке для него до 80 лет.

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Путин подписал закон о штрафах для водителей за отказ пропускать пешеходов

Ведомости
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Сумма штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода на «зебре» увеличится и составит от 1500 до 2500 руб. Такая норма вводится законом, подписанным накануне президентом Владимиром Путиным. Его текст опубликован на портале правовой информации. До сих пор сумма штрафа была зафиксирована на уровне 1500 руб.

По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за 2016 г., по вине самих пешеходов происходит лишь 12% ДТП на пешеходных переходах.

5 октября правительство добрило законопроект о «народных инспекторах» на дорогах. По нему видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для наложения штрафов.

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О намерении участвовать в президентских выборах заявила лидер партии «Женский диалог»

Ведомости
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Лидер партии «Женский диалог», партнерской организации «Единой России», Елена Семерикова намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 г., заявила она «Коммерсанту». «Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года», – сказала она. В случае выдвижения Семерикова намерена использовать свое участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, политику которого она полностью разделяет.

Ранее о планах выдвинуть свои кандидатуры на президентских выборах заявили еще две женщины – Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Семерикова считает, что они не смогут должным образом представить женское движение.

О намерении участвовать в выборах также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и основатель «Православного корпуса» движения «Наши» Борис Якеменко.

Действующий президент Владимир Путин о своих планах пока не сообщал.

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Стиль жизни
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Шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним

Ведомости
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Руководство Netflix приняло решение о том, что шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним. Его выход запланирован на 2018 г., пишет Variety.

Съемки последнего сезона начались в октябре в Мэриленде. Заявление о закрытии проекта было сделано на фоне скандала с актером Кевином Спейси. Его обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп. Инцидент якобы произошел 30 лет назад.

Как уточняет издание, Netflix не комментирует скандал с обвинениями в адрес Спейси.

Предыдущий, пятый сезон вышел в широкий прокат 30 мая 2017 г. Сериал является одним из самых успешных проектов Netflix.

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Новости

Под Киевом обстреляли машину фигуранта дела о покушении на Путина, его жена убита

Ведомости
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В Киевской области совершено нападение на автомобиль фигуранта дела о покушении на президента России Владимира Путина. Машина выходца из Чечни Адама Осмаева была обстреляна неизвестными, его жена Амина Окуева в момент нападения также находилась в автомобиле. Женщина погибла на месте преступления, Осмаев получил ранения, передает УНИАН со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

«Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской Области», - уточнил он. На месте преступления работают следственно-оперативные группы.

Это не первое нападение на Осмаева и Окуеву. 1 июня в Киеве на них было совершено покушение. В тот день они приехали на интервью с якобы французским журналистом. Однако при встрече он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. Окуева начала стрелять в ответ из наградного оружия Осмаева и ранила нападавшего. В МВД считают, что покушение организовано российскими спецслужбами.

В 2014 г. Осмаев в России был приговорен к реальному сроку. Он был одним из фигурантов дела о подготовке покушения на Путина.

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Политика
Новости

В США считают, что миссия ООН в Донбассе поспособствует выполнению минских соглашений

ТАСС
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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что миссия ООН в Донбассе будет способствовать выполнению политической части минских соглашений. Об этом он сказал в интервью украинскому «Общественному ТВ».

Волкер считает, что необходимо разработать конкретные политические шаги. Международная миссия поможет обеспечить безопасность, даст Украине «время и пространство» для выполнения условий минских соглашений - в частности, поможет «вернуть собственные территории и суверенитет».

Как отметил Волкер, на данный момент между сторонами военного конфликта нет доверия, однако они могут начать доверять силам ООН. «Эта миссия с компетенцией обеспечения безопасности, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и таким образом боевых действий там больше не было бы», - сказал он. Волкер считает, что миссия поможет нормализовать ситуацию на Украине, организовать местные выборы, вернуть пленных и проч.

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Спасатели из Норвегии нашли тело члена экипажа российского Ми-8

ТАСС
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Губернатор архипелага Шпицберген Кьерстин Аскхольт заявила, что тело одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Северном Ледовитом океане, найдено в 130 м от места затопления. Об этом сообщает во вторник ТАСС.

По словам Аскхольт, работы по поднятию тела на поверхность состоятся в скором времени.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа» пропал 26 октября. Он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.

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ФСБ предотвратила передачу военных секретов иностранной спецслужбе

РИА Новости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) помешали жителю Калининградской области передать военные секреты иностранной спецслужбе. Следствие считает, что мужчина планировал за вознаграждение передать секретные сведения военного характера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Местный житель через знакомых из числа военнослужащих и секретоносителей предпринимал активные попытки сбора информации, в том числе закрытого характера», — рассказали в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, продажа подобного рода информации создала бы угрозу безопасности России в Балтийском регионе. Действия злоумышленника были пресечены «на начальной стадии реализации преступного умысла».

В целях предупреждения совершения преступления мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий подобного рода. В ФСБ заявили, что институт «официального предостережения» - это действенный инструмент реагирования.

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Новости

Манафорту может грозить тюремное заключение сроком до 80 лет

ТАСС/Ведомости
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Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту может грозить тюремное заключение сроком до 80 лет, если его вина будет доказана. Об этом пишет в понедельник агентство Associated Press, ссылаясь на приговоры, вынесенные судами в США по аналогичным делам.

Агентство пришло к выводу, что Манафорт может быть приговорен к заключению сроком до 80 лет, а его деловой партнер Рик Гейтс - до 70 лет.

В понедельник обвиняемые предстанут перед федеральным судьей в Вашингтоне. Предполагается, что будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в понедельник стало известно, что минюст США опубликовал официальные обвинения Манафорту и Гейтсу, которые были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером. В общей сложности они обвиняются по 12 пунктам - в частности, в «сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег».

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Политика
Новости

Путин открыл в Москве мемориал «Стена скорби»‍

Ведомости
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Президент России Владимир Путин вечером в понедельник, 30 октября, принял участие в торжественной церемонии открытия памятника жертвам политических репрессий «Стена скорби». На мероприятии также присутствовали члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Автором памятника является скульптор Георгий Франгулян. Мемориал установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», — сказал Путин во время церемонии.

Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

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Бизнес
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Анонс «Ведомостей» на 31 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в российской экономике нет спроса на работников с высшим образованием;

чат-боты воскрешают исторических персонажей и убивают бизнес колл-центров (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»);

внедрение 5G дорого обойдется сотовым операторам в России и мире (вкладка «Ведомости.Высокие технологии»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: об обманутых дольщиках и о том, как должно развивать строительство в Подмосковье, рассказал в интервью зампред правительства Московской области Максим Фомин

и статью на полосе «Комментарии»: как государство может помочь и как помешать блокчейну.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Технологии
Новости

Путин напомнил о госфинансировании радиостанции «Эхо Москвы»

Интерфакс
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Российский президент Владимир Путин, комментируя нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил о том, что радиостанция финансируется государством.

«Эхо Москвы» работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно», - сказал он во время встречи с членами Совета по правам человека.

Глава государства напомнил присутствующим о ситуации с двумя другими российскими СМИ - Russia Today и «Спутник».

«Даже Russia Today и "Спутник" наш загоняют в список иностранных агентов не в такой как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные. Не морально-этического характера, а административно-финансового», - добавил президент.

Так Путин отреагировал на слова члена совета - журналиста Станислава Кучера, вспомнившего о ранении Фельгенгауэр в контексте «холодной гражданской войны в России». По словам президента, на нее напал больной человек.

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