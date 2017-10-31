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Манафорт отправлен под домашний арест

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс отправлены под домашний арест, сообщает CNN. Они были вынуждены были сдать властям свои паспорта. Обвиняемые по 12 пунктам, опубликованным 30 октября минюстом, виновными себя не признали.

Запрос правительства на домашний арест был связан с «характером обвинений и их серьезностью». Обвинения Манафорту и Гейтсу были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером, но непосредственно российского вмешательства не касаются. В их числе значится в «сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег» и незаконном лоббизме в пользу иностранного государства.

Федеральный судья Вашингтона Дебора Робинсон согласилась с предложением минюста установить залог - $10 млн для Манафорта и $5 для Гейтса. Его платить в случае, если обвиняемые будут выполнять предписания суда.

Манафорту грозит от 121 до 151 месяца заключения, отмечает CNN. Ранее AP сообщало о возможном сроке для него до 80 лет.