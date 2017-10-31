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Путин подписал закон о штрафах для водителей за отказ пропускать пешеходов

Сумма штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода на «зебре» увеличится и составит от 1500 до 2500 руб. Такая норма вводится законом, подписанным накануне президентом Владимиром Путиным. Его текст опубликован на портале правовой информации. До сих пор сумма штрафа была зафиксирована на уровне 1500 руб.

По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за 2016 г., по вине самих пешеходов происходит лишь 12% ДТП на пешеходных переходах.

5 октября правительство добрило законопроект о «народных инспекторах» на дорогах. По нему видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для наложения штрафов.