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Republic связал запрос ФСБ к Telegram с терактом в метро Петербурга

Ведомости
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ФСБ запросила у Telegram данные для дешифровки сообщений на телефонах людей, которых ФСБ связывает с организацией теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 г., пишет Republic. Издание ссылается на запрос, за отказ удовлетворить который Мещанский суд оштрафовал компанию на 800 000 руб. Оно напоминает, что в рамках этого разбирательства в ноябре начнутся судебные слушания, по итогам которых сервис может быть заблокирован в России.

Запрос от 12 июля 2017 г. был адресован зарегистрированной в Великобритании Telegram Messenger LLP, пишет Republic. В нем ФСБ потребовала предоставить данные по шести номерам, которые спецслужба связала с подозреваемыми террористами. Их имена она не назвала. 10 июля по всем шести телефонам были приняты отдельные секретные судебные постановления: они разрешали прослушивать разговоры и контролировать переписку, следует из материалов административного дела, на которые ссылается Republic. По его данным, два номера из шести зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых, которых считают организаторами теракта в Петербурге. Эти два номера братья назвали на допросах, оба использовал Аброр Азимов, по его словам, для связи с организатором теракта Ахмадом. Азимов говорил, что переписывался не через Telegram, а по WhatsApp, пишет Republic.

ФСБ ждала ответа от мессенджера до 19 июля. 16 октября мировая судья Мещанского района Юлия Данильчик оштрафовала компанию. Telegram штраф оспорил.

Основатель Telegram Павел Дуров 29 октября сообщил, что мессенджер в октябре заблокировал более 8500 каналов, связанных с терроризмом. «Telegram никогда не поддавался давлению со стороны чиновников, которые хотели, чтобы мы проводили политическую цензуру. Свобода слова — одна из ценностей, которую мы отстаиваем последние 11 лет, сначала в России, а затем и во всем мире, - написал он. - Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram должны уважать, например Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8500 каналов, связанных с терроризмом».

Теракт в петербургском метро

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Бизнес
Новости

Путин наградил Алекперова и Галицкого за развитие предпринимательства

Интерфакс
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Президент Владимир Путин наградил крупных бизнесменов «за заслуги в развитии предпринимательства». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Почетные грамоты получили гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий, президент «Промышленных инвесторов» Сергей Генералов, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин и первый замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал имя главного кандидата на должность постпреда России при НАТО

Ведомости
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Наиболее вероятным кандидатом на должность представителя России при НАТО является директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Нынешний постпред Александр Грушко вскоре вернется в Москву. Он может стать замминистра иностранных дел и будет курировать отношения с европейскими странами. Ранее отвечавший за эту сферу замминистра Алексей Мешков был назначен послом во Франции.

Ранее собеседники издания не исключали, что у Грушко преемника может и не быть, учитывая напряженные отношения России с альянсом. Тем не менее пока Россия решила не понижать уровень своего представительства. Келин в 1998–2003 гг. работал заместителем постпреда России при НАТО. В МИДе он работает с 1979 г., имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Отношения России с НАТО ухудшаются с 2014 г. на фоне конфликта на востоке Украины. Москва традиционно обвиняет альянс в продвижении на восток и ухудшении ситуации в области безопасности в Европе, Брюссель заявляет об оборонительной миссии НАТО и усиливает присутствие в регионе.

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Политика
Новости

Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам

Ведомости
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Президент Владимир Путин разрешил судебным приставам задерживать должников по алиментам. Соответствующий закон, подписанный президентом, размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь приставы могут доставлять неплательщиков алиментов в органы службы судебных приставов без участия сотрудников полиции.

В 2016 г. начала действовать статья КоАПа, которая предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев. Как ранее сообщала ФССП, с момента вступления в силу статьи, позволяющей наказывать за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев, погашена задолженность на сумму более 34 млн руб.

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Политика
Новости

Основатель работавшей с Манафортом фирмы заявил об отставке

Ведомости
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Тони Подеста, старший брат главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон, основатель и глава лоббистской фирмы Podesta Group, заявил о прекращении своей работы, сообщает Reuters. Это произошло 30 октября, в день предъявления экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту 12 обвинений. Собеседники издания Politico утверждают, что группу возглавила исполнительный директор Кимберли Фриттс.

Расследованием в отношении Манафорта, которое привело и в офис Podesta Group, занимается спецпрокурор по России Роберт Мюллер. По данным следствия, в 2012–2014 гг. Манафорт организовал PR-кампанию в интересах Украины, возглавляемой тогда пророссийским президентом Виктором Януковичем. Продвижение ее интересов велось через неправительственный фонд European Centre for a Modern Ukraine, а в числе получателей выплат значилась в том числе Podesta Group.

Ранее Podesta Group предоставляла в минюст информацию, из которой следовало, что в 2012 г. она сотрудничала с той же пророссийской украинской фирмой Mercury LLC, с которой работал и Манафорт. Эта группа вчера также заявила о сотрудничестве с командой Мюллера. Никаких обвинений ни в адрес Podesta Group, ни в адрес Mercury LLC выдвинуто не было.

Podesta Group считается лоббистской фирмой, работающей в основном на демократов, Mercury – на республиканцев. Последняя является «дочкой» Omnicom Group. Другое подразделение этой же группы – Ketchum – до 2014 г. продвигало имидж России в США и Европе.

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Недвижимость
Новости

Медведев сделал платными еще два участка трассы М11 Москва – Петербург

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о платном использовании двух участков автотрассы М11 Москва – Санкт-Петербург. Распоряжение от 27 октября опубликовано 31 октября на сайте правительства. Платными стали участки с 208-го по 258-й км в Тверской области и с 334-го по 543-й км в Новгородской области.

Собранные средства пойдут на поддержание и ремонт автодорог, заверяют в правительстве.

В приложении к документу перечислены характеристики платных и альтернативных бесплатных участков трасс, в том числе их протяженность (47,91 и 217,147 км – платные участки и 53,1 и 220 км – бесплатные).

Платная дорога М11 должна быть готова к чемпионату мира по футболу и полностью введена в эксплуатацию в мае 2018 г.

В 2013 г. конкурс на строительство и эксплуатацию участка трассы с с 334-го по 543-й км выиграл «Мостотрест», совладельцами которого на тот момент были Аркадий и Игорь Ротенберги. Стартовая стоимость проекта в условиях конкурса была указана на уровне 149,1 млрд руб., из которых победитель должен был инвестировать 16 млрд руб. (половина – свои, половина – заемные), остальное обещало вложить государство. Общий срок соглашения – 26 лет, дорогу нужно было построить за четыре года и еще 22 года содержать за счет государства, которое готово выделить на это в сумме 29,8 млрд руб. «Мостотрест» заявил, что построит дорогу за 144,6 млрд руб. (снижение стартовой стоимости на 3%), согласится на платеж в 28,9 млрд руб. и доходность собственных вложений по ставке «инфляция + 5,85%».

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Политика
Новости

Российская политическая реклама в Facebook затронула половину избирателей США

Ведомости
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Соцсети США пересмотрели данные о влиянии Агентства интернет-исследований, или, как его еще называют, «фабрики троллей», на американское общество. Как выяснили в Facebook, около 40% населения США, или половина избирателей страны (126 млн человек), могли видеть рекламные посты, которые были опубликованы пользователями, зарегистрированными в России, сообщает Bloomberg. Всего с июня 2015 г. по август 2017 г. было опубликовано 80 000 таких сообщений, приводит Reuters заключение юридического консультанта соцсети Колина Стретча для слушаний о российском вмешательстве в сенате США.

Сеть микроблогов Twitter обнаружила 2752 связанных с Россией аккаунта, говорится в ее заключении для конгрессменов. В сентябре компания заявляла лишь о 201 подозрительном аккаунте. Из нового отчета следует, что всего с подозрительных учетных записей, рассылавших сообщения автоматически, было опубликовано 1,4 млн сообщений, что составляет 0,74% от общего числа твиттов.

В сообщении Google, принадлежащем Alphabet, говорится о проплаченном контенте на сумму $4700. Facebook ранее заявлял о потраченных на политическую рекламу $100 000. В Google российский след обнаружили на каналах принадлежащего ему YouTube. В пропагандистской схеме было задействовано 18 каналов, на которых было опубликовано 1108 роликов – их хронометраж составил 43 часа. С июня 2015 г. по ноябрь 2016 г. их просмотрели 309 000 раз.

Все подозрительные ресурсы были заблокированы. Во всех случаях соцсети заявили о продвижении контента Агентства интернет-исследований, которое западные СМИ называют прокремлевской группировкой. Российские власти обвинения в свой адрес отвергают. Слушания в сенате намечены на сегодня. На них приглашены представители Facebook, Twitter и Google.

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Политика
Новости

Путин подписал закон о штрафах для водителей за отказ пропускать пешеходов

Ведомости
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Сумма штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода на «зебре» увеличится и составит от 1500 до 2500 руб. Такая норма вводится законом, подписанным накануне президентом Владимиром Путиным. Его текст опубликован на портале правовой информации. До сих пор сумма штрафа была зафиксирована на уровне 1500 руб.

По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за 2016 г., по вине самих пешеходов происходит лишь 12% ДТП на пешеходных переходах.

5 октября правительство добрило законопроект о «народных инспекторах» на дорогах. По нему видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для наложения штрафов.

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Политика
Новости

Манафорт отправлен под домашний арест

Ведомости
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Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс отправлены под домашний арест, сообщает CNN. Они были вынуждены сдать властям свои паспорта. Обвиняемые по 12 пунктам, опубликованным 30 октября минюстом, виновными себя не признали.

Запрос правительства на домашний арест был связан с «характером обвинений и их серьезностью». Обвинения Манафорту и Гейтсу были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером, но непосредственно российского вмешательства не касаются. В их числе значится в «сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег» и незаконном лоббизме в пользу иностранного государства.

Федеральный судья Вашингтона Дебора Робинсон согласилась с предложением минюста установить залог ($10 млн для Манафорта и $5 млн для Гейтса) и платить его в случае, если обвиняемые будут выполнять предписания суда.

Манафорту грозит от 121 до 151 месяца заключения, отмечает CNN. Ранее AP сообщало о возможном сроке для него до 80 лет.

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Политика
Новости

О намерении участвовать в президентских выборах заявила лидер партии «Женский диалог»

Ведомости
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Лидер партии «Женский диалог», партнерской организации «Единой России», Елена Семерикова намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 г., заявила она «Коммерсанту». «Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года», – сказала она. В случае выдвижения Семерикова намерена использовать свое участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, политику которого она полностью разделяет.

Ранее о планах выдвинуть свои кандидатуры на президентских выборах заявили еще две женщины – Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Семерикова считает, что они не смогут должным образом представить женское движение.

О намерении участвовать в выборах также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и основатель «Православного корпуса» движения «Наши» Борис Якеменко.

Действующий президент Владимир Путин о своих планах пока не сообщал.

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Стиль жизни
Новости

Шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним

Ведомости
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Руководство Netflix приняло решение о том, что шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним. Его выход запланирован на 2018 г., пишет Variety.

Съемки последнего сезона начались в октябре в Мэриленде. Заявление о закрытии проекта было сделано на фоне скандала с актером Кевином Спейси. Его обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп. Инцидент якобы произошел 30 лет назад.

Как уточняет издание, Netflix не комментирует скандал с обвинениями в адрес Спейси.

Предыдущий, пятый сезон вышел в широкий прокат 30 мая 2017 г. Сериал является одним из самых успешных проектов Netflix.

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Политика
Новости

Под Киевом обстреляли машину фигуранта дела о покушении на Путина, его жена убита

Ведомости
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В Киевской области совершено нападение на автомобиль фигуранта дела о покушении на президента России Владимира Путина. Машина выходца из Чечни Адама Осмаева была обстреляна неизвестными, его жена Амина Окуева в момент нападения также находилась в автомобиле. Женщина погибла на месте преступления, Осмаев получил ранения, передает УНИАН со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

«Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской Области», - уточнил он. На месте преступления работают следственно-оперативные группы.

Это не первое нападение на Осмаева и Окуеву. 1 июня в Киеве на них было совершено покушение. В тот день они приехали на интервью с якобы французским журналистом. Однако при встрече он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. Окуева начала стрелять в ответ из наградного оружия Осмаева и ранила нападавшего. В МВД считают, что покушение организовано российскими спецслужбами.

В 2014 г. Осмаев в России был приговорен к реальному сроку. Он был одним из фигурантов дела о подготовке покушения на Путина.

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