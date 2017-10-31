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Republic связал запрос ФСБ к Telegram с терактом в метро Петербурга

ФСБ запросила у Telegram данные для дешифровки сообщений на телефонах людей, которых ФСБ связывает с организацией теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 г., пишет Republic. Издание ссылается на запрос, за отказ удовлетворить который Мещанский суд оштрафовал компанию на 800 000 руб. Оно напоминает, что в рамках этого разбирательства в ноябре начнутся судебные слушания, по итогам которых сервис может быть заблокирован в России.

Запрос от 12 июля 2017 г. был адресован зарегистрированной в Великобритании Telegram Messenger LLP, пишет Republic. В нем ФСБ потребовала предоставить данные по шести номерам, которые спецслужба связала с подозреваемыми террористами. Их имена она не назвала. 10 июля по всем шести телефонам были приняты отдельные секретные судебные постановления: они разрешали прослушивать разговоры и контролировать переписку, следует из материалов административного дела, на которые ссылается Republic. По его данным, два номера из шести зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых, которых считают организаторами теракта в Петербурге. Эти два номера братья назвали на допросах, оба использовал Аброр Азимов, по его словам, для связи с организатором теракта Ахмадом. Азимов говорил, что переписывался не через Telegram, а по WhatsApp, пишет Republic.

ФСБ ждала ответа от мессенджера до 19 июля. 16 октября мировая судья Мещанского района Юлия Данильчик оштрафовала компанию. Telegram штраф оспорил.

Основатель Telegram Павел Дуров 29 октября сообщил, что мессенджер в октябре заблокировал более 8500 каналов, связанных с терроризмом. «Telegram никогда не поддавался давлению со стороны чиновников, которые хотели, чтобы мы проводили политическую цензуру. Свобода слова — одна из ценностей, которую мы отстаиваем последние 11 лет, сначала в России, а затем и во всем мире, - написал он. - Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram должны уважать, например Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8500 каналов, связанных с терроризмом».

Теракт в петербургском метро