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Москва, Луганск и Донецк отвергли предложения Волкера о миссии ООН в Донбассе

Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о миссии ООН в Донбассе противоречат усилиям по урегулированию конфликта, которые принимаются в нормандском формате. Как передает ТАСС, это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Волкер предложил ввести в регион вооруженную и мобильную миссию ООН с компетенцией обеспечения безопасности, которая обладала бы необходимой численностью и контролировала территорию, чтобы там прекратились боевые действия. По мнению дипломата, это помогло бы нормализовать ситуацию и создать условия для выполнения минских соглашений.

Заявления Волкера прямо противоречат тому, что делают Россия, Германия, Франция и Украина в нормандском формате, заявил Лавров. Он выразил надежду, что это не помешает подготовке дорожной карты, в рамках которой «помощники наших лидеров в нормандском формате синхронизируют шаги, которые повышали бы безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию».

Слова Волкера продемонстрировали, как Вашингтон, который только и прислушивается к Киеву, видит реализацию идеи охранной миссии ООН в Донбассе, считает российский министр. Он считает, что смысл заявлений Волкера в том, чтобы миротворцы оккупировали весь Донбасс и взяли его в кольцо. Министр отметил, что слово «оккупировал» американский дипломат все же не употребил. И только после этого США поддержат президента Украины Петра Порошенко в выполнении всех его обязательств, включая придание Донбассу особого статуса по «формуле Штайнмайера», и проведение выборов, объяснил он.

«Нам абсолютно очевидно, что, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то из того, что он обещал, – подчеркнул Лавров. – Это, по-моему, уже понимают и во всех европейских столицах».

Министр отметил и слова Волкера о том, что самопровозглашенные республики не должны участвовать в процессе урегулирования. «Если в Берлине это считают адекватной картиной того, что должно происходить, я сожалею об этом», – сказал он.

Полпреды Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего, в свою очередь, предположили, что Волкер не знает суть минских соглашений. Только этим они могут объяснить его мнение, что ДНР и ЛНР не должны участвовать в обсуждении проектов резолюций и мандата сил ООН в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их совместное заявление. Они напомнили, что среди подписантов соглашений были лидеры народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. «Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран "нормандской четверки", – подчеркивается в документе. "Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет", – заявили представители ЛНР и ДНР и предложили Волкеру обратиться в контактную группу, если он хочет избежать провала своей миссии.