Более половины россиян против запрета оскорбляющего верующих искусства

Бизнес

Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 октября 2017 года

Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, в понедельник предъявил обвинения Полу Манафорту и еще двум бывшим помощникам Дональда Трампа. Обвинения касаются не только предвыборной кампании читать на WSJ.com читать на FT.com

Как Пол Манафорт прошел путь от работы на Виктора Януковича до фигуранта скандала о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США читать на FT.com

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон во вторник проведет пресс-конференцию в Брюсселе. Растут слухи, что он и другие бывшие члены правительства Каталонии попросят политического убежища в Бельгии, так как испанская прокуратура хочет предъявить им обвинения в мятеже и растрате государственных средств читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Соотношение долга к ВВП у развивающихся стран в этом году может снизиться впервые с 2011 г., прогнозирует JPMorgan. Это связано с уменьшением корпоративных займов читать на FT.com

МВФ ухудшил прогноз экономического роста стран Персидского залива до 0,5% в этом году на фоне низких цен на нефть. Но фонд прогнозирует, что рост ускорится до 2,2% в 2018 г. читать на FT.com

Китай дал понять, что смягчит неофициальную экономическую блокаду южнокорейских компаний, связанную с планами Сеула разместить американскую систему ПРО. Это дипломатическая победа для Южной Кореи читать на FT.com читать на WSJ.com

Прибыль центробанка Швейцарии составила почти $33 млрд в III квартале благодаря инвестициям в иностранные акции и облигации. Но центробанк не может продать часть этих активов и вернуть деньги домой, ведь это должно привести к укреплению швейцарского франка читать на WSJ.com

Индустрия

Искусственно выращенные бриллианты представляют угрозу для крупных добытчиков алмазов. По прогнозам Citi, рыночная доля искусственных бриллиантов вырастет с нынешних примерно 2% до 10% к 2030 г. читать на FT.com

Сложная отчетность General Electric ставит инвесторов в замешательство. Так, компания использует сразу четыре разных показателя прибыли на акцию читать на WSJ.com

Airbus сообщила американским регуляторам о нарушениях в поданной им документации, касающейся сделок в оборонном секторе. Также компания отчиталась о результатах за последний квартал и предупредила, что не выполнит цель по поставкам самолетов A320neo в этом году читать на WSJ.com

Автомобили

Waymo, принадлежащая Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, продемонстрировала пользовательский интерфейс, который должен убедить пассажиров в безопасности этих автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Tesla стремится нарастить объемы производства электромобиля Model 3, чтобы выполнить свои амбициозные цели. Но этому может помешать недовольство ее рабочих условиями труда читать на WSJ.com

Энергоресурсы

BP объявила о возобновлении программы выкупа акций на фоне хороших результатов в III квартале. Компания дает понять, что все комфортнее чувствует себя при нынешних ценах на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Президент США Дональд Трамп скоро должен объявить номинанта на пост председателя Федеральной резервной системы. Как показывает история, инвесторам сложно заработать, делая ставку на предполагаемые действия нового председателя, даже если они знают, кто им станет читать на WSJ.com

Консалтинговая компания McKinsey начала скрытный процесс выбора своего нового руководителя. Для этого более 500 старших партнеров McKinsey собрались в Лондоне читать на FT.com

МВФ предупредил, что рост популярности экзотических финансовых продуктов, связанных с волатильностью на фондовом рынке, создает неизвестные риски и может привести к сильному шоку на финансовых рынках. По оценкам МВФ, размер инвестиций в такие активы достиг примерно $500 млрд читать на FT.com

Dow Jones Industrial Average в октябре рос сильнее индексов S&P 500 и Nasdaq, так как акции конгломератов подорожали благодаря восстановлению мировой экономики читать на WSJ.com

Котировки акций компаний, чьи результаты превзошли прогнозы в III квартале, растут сильнее, чем у превзошедших прогнозы во II квартале. Аналитики объясняют это улучшением экономического и политического фона читать на WSJ.com

Технологии

Представители Facebook, Twitter и Google во вторник выступят на слушаниях перед властями США по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. По оценкам Facebook, около 126 млн американцев видели политический контент, опубликованный связанными с Россией пользователями читать на WSJ.com читать на FT.com

Украинское правительство утверждает, что оно еще в 2015 г. предупреждало Facebook о распространении Россией фейковых новостей. Но компания это опровергает читать на FT.com

Google имела большое влияние в Вашингтоне в последние годы и поддерживала демократов. Но теперь она находится под давлением со стороны республиканцев, а демократы меняют свое отношение к компании из-за подозрений, что Россия использовала ее интернет-платформу для вмешательства в президентские выборы читать на WSJ.com

Apple решила отказаться от чипов Qualcomm в следующих моделях iPhone и iPad. Ранее Apple подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в использовании своего доминирующего положения на рынке читать на WSJ.com

Samsung Electronics второй раз подряд отчиталась о рекордной квартальной прибыли благодаря высокому спросу на ее компоненты. Компания также объявила о кадровых перестановках в руководстве ввиду отсутствия наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Японская SoftBank отказалась от попыток осуществить слияние американских мобильных операторов T-Mobile US и Sprint, опасаясь лишиться контроля над последним читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Кристофер Бэйли уйдет с поста креативного директора Burberry читать на WSJ.com читать на FT.com

Недвижимость

Новая Зеландия запретит почти всем иностранным инвесторам покупать уже построенные дома к началу следующего года читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.