На борту экстренно севшего в Одессе лайнера не нашли взрывчатку

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В России могут ужесточить контроль за иностранными медицинскими лабораториями

В декабре в Госдуму правительство внесет законопроект, который призван обеспечить биологическую безопасность россиян, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как передает «Интерфакс», он сказал это в передаче «60 минут» телеканала «Россия-1». Онищенко считает, что спецслужбам пора взять под контроль работу в России иностранных лабораторий, которые делают медицинские анализы для населения. «То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, это ни что иное как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», - заявил он. Днем ранее проблему сбора российских биоматериалов иностранцами поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что эти сведения Путину сообщают спецслужбы.

По словам Онищенко, новый закон о биологической безопасности должен будет сохранить и приумножить систему биологической защиты, унаследованную от Советского союза. Под действие закона, в частности, попадут коллекции микроорганизмов.

Работу иностранных лабораторий депутат отметил отдельно. «Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, иностранные лаборатории. Мы их допустили к самому сокровенному, сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж», - сказал он. По его словам, он не раз говорил спецслужбам, что это нужно либо прекратить, либо взять под серьезный контроль.

О продолжении разработки военных программ «свидетельствует и то, что вокруг нас создан пояс военно-биологических объектов: это Грузия, Казахстан, Азербайджан, сейчас интенсивно такие работы ведутся на Украине», добавил депутат.

О сборе биоматериалов по всей России, по разным этносам и географическим регионам Путин вспомнил в связи с вопросом о составлении образов избирателей. «Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса... Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться – пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что должны», – сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.

«Эта информация по линии спецслужб Российской Федерации, - подтвердил во вторник Песков. - Действительно, некоторые эмиссары, представители неправительственных организаций и других органов ведут такого рода деятельность. Такие случаи были зафиксированы, и у спецслужб, и естественно, у президента такая информация имеется».