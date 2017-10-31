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Аваков заявил, что на него не получится надавить с помощью задержания сына

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что на него пытаются оказать давление при помощи задержания его сына Александра. Он надеется, что по делу будет честный судебный процесс, который «расставит все по местам».

«Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных не пройдет», — написал министр на странице в Facebook.

По его мнению, ситуацию с задержанием Александра Авакова некоторые используют для пиара собственных политических амбиций, решения своих задач.

Ранее сообщалось, что у сына Авакова проходил обыск по делу о закупке МВД в 2014-2015 гг. 6000 тактических рюкзаков для АТО. Как писали украинские СМИ, поставки осуществлялись по завышенной цене.