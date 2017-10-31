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Власти США расширили санкции против Ирана

Американские власти добавили в список террористов ряд физических лиц и компаний, в отношении которых ранее были введены санкции по другим статьям, в частности связанным с распространением оружия массового уничтожения и нарушениями прав человека, передает Reuters. Соответствующий документ опубликован на сайте минфина США.

В документе говорится, что санкционный режим был расширен из-за «поддержки мирового терроризма в соответствии с одним из положений закона о противодействии противникам США посредством санкций».

В конце июля конгресс США принял законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР.