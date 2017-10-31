Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по объектам боевиков в Сирии

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Netflix приостановил работу над шестым сезоном сериала «Карточный домик»

Netflix приостановил работу над шестым сезоном сериала «Карточный домик», который, как сообщал ранее телеканал, должен был стать последним.

Работа приостановлена «до дальнейшего уведомления», сообщает Netflix в Twitter. Там уточняется, что это даст время «пересмотреть нынешнюю ситуацию с нашими партнерами-продюсерами в MRC». На этой неделе руководство планирует обсудить сложившуюся ситуацию с актерами и съемочной группой.

В понедельник стало известно, что шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним, его выход запланирован на 2018 г. Объявление о закрытии проекта было сделано на фоне скандала с актером Кевином Спейси, сыгравшим в сериале роль президента США. Его обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп. Инцидент якобы произошел 30 лет назад. После этого Спейси признался в нетрадиционной ориентации и принес Рэппу извинения.

Во вторник Международная академия телеискусств, вручающая премию «Эмми», решила не вручать Спейси награду International Emmy Founders Award из-за обвинения актера в домогательствах.