Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по объектам боевиков в Сирии
Минобороны России разместило в интернете видеоролик, на котором подлодка «Великий Новгород» из восточной части Средиземного моря производит залповый удар крылатыми ракетами «Калибр». Цели запуска - объекты боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Запуск осуществлялся из подводного положения. Ранее Минобороны сообщило, что ракетами «Калибр» были поражены важные объекты «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) - пункты управления, укрепрайон с боевиками и военной техникой, а также склад оружия боеприпасов.