Обнародовано видео задержания на Украине сына Авакова
В интернете обнародовано видео задержания сына украинского министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Ранее сообщалось, что он задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
На видеозаписи Александра Авакова выводят из подъезда жилого дома и сажают в автобус.
Адвоката задержанного Андрей Федур рассказал «Страна.ua», что подозреваемый в присвоении и растрате госсредств проведет ночь в изоляторе временного содержания.
В свою очередь, украинский парламентарий от партии «Батькивщина» Игорь Луценко предложил отстранить от должности главу МВД Украины Арсена Авакова на время расследования дела. «Лучше по собственной инициативе», — написал он на странице в Facebook.