Обнародовано видео задержания на Украине сына Авакова

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В центре Нью-Йорка совершен наезд на людей, есть погибшие

Не менее пяти человек получили ранения во время наезда фургона на людей на Манхэттене в Нью-Йорке, пишут американские СМИ.

Предположительно четыре человека погибли. На место ЧП прибыли полицейские.

По информации AP, инцидент произошел недалеко от мемориала Всемирного торгового центра. Один человек задержан. Во время задержания он был ранен полицейскими.

Очевидцы рассказали, что по одной из велодорожек проехал автомобиль. Он сбил велосипедистов и пешеходов. По данным Sky News, как минимум погибли двое.

По информации NBC, погибли шесть человек, 15 получили травмы.