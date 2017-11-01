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Среди жертв теракта на Манхэттене есть туристы из Аргентины и Бельгии

В числе жертв теракта в Нью-Йорке оказалось пятеро граждан Аргентины и один гражданин Бельгии, сообщают ABC News. Также подтверждено, что граждане этих стран есть среди пострадавших. Среди раненых есть школьники и школьные учителя. Всего, по словам полицейских, на месте погибли шесть человек, еще двое умерли в больнице. Ранения и травмы получили еще 11 человек. В совершении теракта подозревается житель Тампы Сайфулло Саипов, он арендовал грузовик Home Depot и направил его во вторник днем на пешеходов и велосипедистов. Он задержан и находится в больнице.

Погибшие в теракте аргентинцы приехали в Нью-Йорк отметить 30-летие выпуска из университет. Их гибель подтвердило аргентинское консульство. Погибшие - Эрнан Диего Мендоса, Диего Энрике Анхелини, Алехандро Дмиан Паньюкко, Ариэль Эрлих и Эрнан Ферручи. Еще один аргентинец госпитализирован с травмами шеи.

Вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил гибель соотечественника в Twitter. Еще трое бельгийцев получили травмы.

В конце пути грузовик Саипова столкнулся со школьным автобусом на Чемберс-стрит, заявил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нилл. Пострадали два ребенка и двое взрослых.