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Безопасность и право

В центре Нью-Йорка автофургон совершил наезд на людей

Мэр города и полиция рассматривают произошедшее как теракт
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