В центре Нью-Йорка автофургон совершил наезд на людей
Мэр города и полиция рассматривают произошедшее как теракт
Полиция Нью-Йорка расследует наезд людей на Манхэттене как теракт, передает телеканал CBS. Мэр города сообщил о восьми погибших и более 10 раненых (данные на 0.35 мск)
1/5
По информации полиции, водитель совершил «целенаправленный поворот» на велодорожку и намеренно давил велосипедистов и пешеходов
2/5
Автофургон продолжал движение, пока не столкнулся с автобусом, сообщает NBC со ссылкой на источники
3/5
После столкновения мужчина вышел из автомобиля, размахивая муляжами огнестрельного оружия и крича «Аллах акбар», сообщили источники The NYT
4/5
Полиция открыла огонь и ранила его в ногу, после чего задержала подозреваемого
5/5
Самые популярные галереи