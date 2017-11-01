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Восстановить газоснабжение в Крыму рассчитывают до конца дня

В Крыму сформированы оперативные штабы по ликвидации последствий аварии на газопроводе. Это ТАСС сообщил директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов. С вечера вторника несколько сел южного берега Крыма остались без газоснабжения из-за прорыва газопровода.

Оперативные штабы созданы и в «Крымгазсетях», и в региональном министерстве топлива и энергетики, руководит вторым штабом министр Вадим Белик. Восстановить газоснабжение специалисты планируют в течение дня, добавил Тарасов. Но сначала, по его словам, предстоит установить причину аварии. «Восстановление будет происходить в дневное время, в течение дня должны успеть, - цитирует его ТАСС. - Но все будет зависеть от выяснения причин [аварии], как долго будем выяснять причину».

Авария на газопроводе в Крыму произошла примерно в 20.30 мск 31 октября. Без газа остались села Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес, в которых проживает около 1200 человек.