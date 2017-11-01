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Исполнитель теракта в Нью-Йорке полгода работал на Uber

Подозреваемый в совершении теракта на Манхэттене 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов некоторое время был водителем Uber. Как сообщает Reuters, представитель сервиса сообщила, что он работал на компанию больше полугода и совершил через нее более 1400 поездок. Затем Саипова забанили в приложении Uber.

Компания спешно изучает историю сотрудничества с Саиповым, но пока не обнаружила никаких свидетельств о возможной опасности этого водителя. Почему ему было отказано в сотрудничестве, компания не уточнила, передает Business Insider. Источник CBS News сообщил, что Саипова якобы четырежды ловили на нарушениях правил дорожного движения.

Саипов по документам проживает в Тампе (Флорида). Источники The Times утверждают, что в последнее время он жил в городе Патерсон в Нью-Джерси в 40 км от Манхэттена. Фургон Home Depot он взял напрокат в городе Пассифик, передает Reuters.

Днем 31 октября Саипов на грузовике выехал с проезжей части улицы неподалеку от Международного торгового центра в Нью-Йорке и проехал по велодорожке, давя пешеходов и велосипедистов. Когда его грузовик въехал в школьный автобус и остановился, он вышел с двумя предметами, похожими на огнестрельное оружие. Тут его ранили полицейские и он был задержан. По словам очевидцев, он кричал «Аллах акбар», сообщает CNN. Высокопоставленный источник телекомпании также рассказал, что в кабине грузовика нашли записку о том, что нападение совершено в интересах «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Друг Саипова Кобилджон Маткаров рассказал журналистам, что тот не был похож на террориста, в США ему все нравилось и он был доволен жизнью.