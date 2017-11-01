Медведев уволил начальника дамбы Санкт-Петербурга в связи с утратой доверия
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности гендиректора «Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга» Владимира Щекачихина в связи с утратой доверия.
«Освободить Щекачихина Владимира Ивановича от должности генерального директора федерального казенного предприятия "Дирекция комплекса защитных сооружения города Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" в связи с утратой доверия», - говорится в распоряжении на интернет-портале правовой информации.
Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений - система дамб и гидротехнических сооружений, тянущаяся поперек Финского залива от Бронки до Сестрорецка (посёлок Горская), через остров Котлин (город Кронштадт). По ним проходит автодорога. Дирекция эксплуатирует защитные объекты и может строить новые с привлечением Минстроя как госзаказчика.
Щекочихин был назначен гендиректором КЗС в 2006 г., при нем дамба была достроена. СМИ писали, что проверка Счетной палаты обнаружила масштабные растраты руководства - в том числе на дорогостоящие командировки, премии и надбавки.