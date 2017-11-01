Медведев уволил начальника дамбы Санкт-Петербурга в связи с утратой доверия

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Собственники московских квартир все меньше идут на уступки арендаторам

Только 40% собственников предлагаемых к сдаче недорогих квартир в Москве готовы удовлетворить просьбы арендаторов о благоустройстве жилых помещений. Между тем осенью 2015 г. на просьбы нанимателей частично заменить мебель, сантехнику и бытовую технику отзывались 80% владельцев квартир. Такие данные приводят в своем исследовании рынка аренды жилья эксперты компании «Инком недвижимость».

В компании также отмечают, что в настоящее время идет тенденция сокращения числа собственников, лояльных к детям и животным. В докризисный период лишь 15% арендодателей не вводили запрет на заселение нанимателей с детьми и животными. Осенью 2015 г. их количество выросло до 50% и в 2016 г. оставалось на этой же отметке, но уже разрешение пополнилось оговорками: «возраст детей согласовывается», а животные должны быть «маленькими и воспитанными». В настоящее время доля лояльных к детям и животным собственников сократилась примерно до 35%.

В целом за годы, прошедшие с докризисного периода, для арендаторов массового жилья количество ограничений в рекламных объявлениях снизилось на 2/3. Помимо запретов на проживание с детьми и животными в числе ограничений осталось - лимитирование по национальному, возрастному или гендерному признакам, а также семейному положению квартирантов.

Сейчас владельцы недорогих квартир не рассматривают возможность торга при найме: это жилье без того чрезвычайно востребовано арендаторами и не задерживается в экспозиции, отмечается в сообщении компании. Что касается суммы залога, то, как и осенью 2015 г., сейчас 30% наймодателей согласны снизить ее вполовину и только 5% (против 15% два года назад) готовы уменьшить залог на 2/3.