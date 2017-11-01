ЦИК определил дату начала агитации за кандидатов в президенты на телеканалах
Государственным телеканалам и радиостанциям можно будет предоставлять эфир для агитации за кандидатов в президенты с 17 февраля. Как сообщает ТАСС, это говорится в постановлении Центризбиркома. Комиссия определила порядок жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на телевидении и радио, а также бесплатных печатных площадей в государственных и муниципальных изданиях для проведения кандидатами агитации в СМИ.
По закону агитационный период в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования и завершается в субботу накануне выборов. В день тишины - 17 марта 2018 г. - любая агитация будет запрещена.