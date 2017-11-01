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Трамп пригрозил отменить лотерею на грин-карты

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить выдавать вид на жительство через лотерейную программу, об этом он написал в своем Twitter.

Террорист (уроженец Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке. - Прим. «Ведомостей») попал в США как раз через лотерею, написал Трамп. «Я хочу систему, основанную на достоинствах. Мы активно выступаем за такую миграцию, больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать гораздо жестче (и умнее)», - отметил он.

Система распределения виз по лотерее была введена в США в 1990 г. Победители получают вид на жительство и разрешение на работу в США.

В августе 2017 г. Трамп поддержал предложение сената вдвое сократить число ежегодно выдаваемых грин-карт. Согласно законопроекту приоритет получат мигранты с хорошим образованием и знанием английского языка, а не с семейными связями в США, сообщала Thе Wаll Strееt Journal.