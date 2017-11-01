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В Крыму восстановили поврежденные газопроводы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что на участках двух крымских газопроводов повреждения были устранены. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Ведутся работы по подаче газа на котельные, начаты работы по его пуску в жилой фонд», — уточнил он.

Ранее стало известно, что были обнаружены повреждения на газопроводах в двух местах — в районе Алушты (около населенного пункта Виноградное) и на Южном берегу, вблизи Запрудного. Национальный антитеррористический комитет рассматривает версию подрыва газопровода, также серьезные повреждения получила ЛЭП. Полицейские пытаются установить причины ЧП.