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«Ъ»: прокуратура Крыма просит ФСБ возбудить дело из-за диверсии на газопроводах и ЛЭП

Прокуратура Крыма направила в управление ФСБ по республике материалы, собранные в ходе проверок аварийных мест на газопроводах и ЛЭП в Крыму. Надзорное ведомство просит возбудить уголовное дело по статье № 281 УК России о диверсии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, дело скорее всего будет возбуждено 2 ноября.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что восстановительные работы завершены. В ближайшее время газ будет подан в дома жителей региона.