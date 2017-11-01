Политика

Новости

ЦРУ опубликовало личный дневник Усамы бен Ладена

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало 470 000 документов, полученных во время спецоперации 1 мая 2011 г. Тогда во время штурма дома в пакистанском Абботабаде был уничтожен Усама бен Ладен. В числе опубликованных документов есть личный дневник террориста. Записи в нем сделаны на арабском языке.

«Помимо компьютерных файлов и цифровых документов... был обнаружен дневник с записями, сделанными бен Ладеном накануне смерти», — говорится на сайте ЦРУ. Среди обнародованных материалов также есть текстовые файлы, аудиозаписи и видеоролики (репетиции выступлений, переписки, домашнее видео и проч.).

Главарь «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) был убит в собственном доме в результате штурма американских военнослужащих.