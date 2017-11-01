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Такси врезалось в пешеходов в центре Лондона

В центре Лондона произошло ДТП: такси (черный кэб) выехало на тротуар и сбило нескольких людей, об этом пишет The Telegraph. Событие произошло в районе Ковент-Гарден.

Водитель потерял контроль над управлением, сообщает The Telegraph со ссылкой на очевидца.

Это не теракт, уточнила полиция Лондона в Twitter. Водитель дает показания, есть двое пострадавших, говорится там же.