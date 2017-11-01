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В Раду внесли два проекта постановления об отстранении Авакова

В Верховную раду внесены два проекта постановления о временном отстранении от занимаемой должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает «РИА Новости».

Автором первого проекта постановления является депутат Юрий Левченко. Накануне он заявлял, что Авакову лучше самому принять решение об увольнении. Другой документ внес на рассмотрение депутат Блока Петра Порошенко Сергей Каплин. Требования об отстранении связаны с уголовным делом, фигурантом которого является сын министра Александр Аваков. Его подозревают в присвоении госсредств при закупках для нужд МВД 6000 тактических рюкзаков. Закупка осуществлялась в 2014-2015 гг.

Сам Аваков говорит, что ситуацию с его сыном ряд политиков пытаются использовать в своих интересах. Он выразил надежду на проведение честного судебного разбирательства.