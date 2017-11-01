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Министр обороны Великобритании подал в отставку

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, передает Reuters.

Министр признался в том, что его отношение к женщинам в прошлом не соответствовало стандартам, предъявляемым к британским военнослужащим.

В 2002 г. министр коснулся колена радиоведущей Джулии Хартли-Брюер во время делового ужина. В понедельник представитель министра заявил, что Фэллон извинился перед журналисткой. В Twitter она написала, что «никто не расстроился из-за произошедшего». «Мои колени в порядке», - говорится в одном из сообщений. Корреспондент Sky News выложила в Twitter фото якобы подписанного Фэллоном заявления об отставке.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала принять меры, если будут доказательства «неправомерных действий».