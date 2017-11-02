Россия отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в США
Российское посольство в США отреагировало на обвинения в предвыборной пропаганде, прозвучавшие накануне в Конгрессе на слушаниях с участием юристов Facebook, Twitter и Google. «Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы», - говорится в заявлении посольства на его странице в Facebook.
Дипломаты осудили реакцию американских властей на сообщения интернет-гигантов. «Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р(ональд). Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?», - говорится в заявлении. Слова сенатора российские дипломаты расценили как «откровенную провокацию» и обратили внимание на ущерб и без того непростым отношениям двух стран. «Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается», - подчеркнули представители посольства.
1 ноября юристы соцсетей рассказали конгрессменам о деятельности «фабрики троллей» - Агентства интернет-исследований. Его обвиняют в продвижении постов, создающих социальную напряженность. Как следовало из доклада Facebook к слушаниям, прочитать их могли 126 млн человек - около 40% населения США, или половина избирателей страны. Активность троллей продолжилась и после выборов. Представители соцсетей уверены, что эта деятельность была санкционирована российскими властями.