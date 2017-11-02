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Правительство передумало переносить авиасалон МАКС из Жуковского

В 2019 г. Международный авиакосмический салон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском. Это следует из распоряжения правительства о перечне международных выставок продукции военного назначения, которые пройдут в России в 2018-2019 гг. Ранее обсуждалась возможность перевода авиашоу в Кубинку.

В феврале 2016 г. ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщил, что уже в 2017 г. МАКС могут провести в Кубинке, а аэродром «Раменское» в Жуковском будет заниматься нормами гражданской авиации и экспериментальной авиацией. Тогда организатор авиасалона 2017 года эту информацию опроверг.

В сентябре 2016 г. о будущем переносе МАКС в Кубинку, точнее - на площадку Минобороны в парк «Патриот», заявил замминистра обороны Юрий Борисов. Он обещал что министерство будет просить, чтобы авиашоу прошло в Кубинке уже в 2019 г. Менеджер одного из входящих в ОАК предприятий тогда сказал «Ведомостям», что инфраструктура в Кубинке для МАКС не подходит, поэтому перевод приведет к коллапсу авиасалона, возможному уходу участников из западных стран, а российских экспонентов придется загонять в Кубинку в приказном порядке.

В июле 2017 г. руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов допустил, что нынешний МАКС, вероятно, проходит в Жуковском в последний раз, поскольку в Кубинке «создан большой выставочный комплекс» и есть вся необходимая инфраструктура для показа техники, проведения испытаний и стрельб во время выставок вооружений.

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