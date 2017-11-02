Политика

Новости

Агентство ФАН обвинило Google в блокировке выдачи его новостей в поиске

Российское сетевое издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) заявило, что в ночь с 26 на 27 октября прекратилась выдача его новостей в поиске новостного агрегатора Google News. Из сервиса также удален полный архив новостей ФАН с момента создания агентства.

ФАН называет себя лидером по освещению войны в Сирии и связывает решение Google с тем, что американской интернет-компании могли не понравиться эти материалы. Издание обвинило Google в политической цензуре, «которая выгодна правительству США» и осуществляется, чтобы ограничить распространение информации о борьбе с международным терроризмом. Издание собирается жаловаться в ФАС, другие контролирующие органы и суд.

РБК напоминает, что ФАН входит в так называемую «фабрику медиа» из 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория этих 16 порталов на февраль 2017 г. составляла 36 млн человек, аудитория ФАН — 11 млн человек, сообщает портал, ссылаясь на собственное расследование. В расследовании РБК также отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», а возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

«Ведомости» убедились, что в Google News сейчас нет ни одной прямой ссылки на сайт ФАН. Упоминания агентства можно найти в этом новостном агрегаторе, только если его сообщения процитированы другими СМИ. Google пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Представитель Пригожина в сентябре в переписке с «Ведомостями» категорически отрицал, что бизнесмен или связанные с ним активы пытались как-либо влиять на ход президентской кампании в США, в том числе размещали политическую рекламу, ориентированную на американцев.

В начале октября Google удалил канал RT из программы премиального контента YouTube. Это совпало с новостями о том что RT может быть признан в США иностранным агентом. 1 ноября на слушаниях в сенате конгресса США представитель Google заявил, что решение по каналу RT никак не было связано с контентом этого СМИ: он был удален из премиальной программы из-за снижения своей аудитории на YouTube.