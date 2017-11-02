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МИД обвинил Twitter в зависимости от властей США

Решение Twitter не размещать рекламу Russia Today и Sputnik показывает коммерческую несостоятельность и зависимость компании от «силового истеблишмента США», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, силовой истеблишмент США напрямую контролирует процесс принятия решений в данной компании.

Ранее социальная сеть Twitter отказалась размещать рекламу телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Финансируемые из российского бюджета СМИ вмешивались в президентские выборы в США, объясняла это решение американская компания.

В Совете Федерации уже предложили рекомендовать российским компаниям воздерживаться от рекламы в Twitter. Эта соцсеть может быть заблокирована на территории России в любой момент для «зеркального, адекватного» ответа на вмешательство США во внутренние дела России, отмечал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.