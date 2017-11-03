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ТАСС: Полковник Захарченко хранил миллионы в двух квартирах в Москве

Следователи нашли все многомиллионное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, бывший полковник хранил деньги в рабочем кабинете, в машине и двух квартирах в Москве - на Ломоносовском проспекте и на Мичуринском, квартиры были превращены в денежные хранилища. Захарченко с осени 2016 г. находится под арестом по обвинению в коррупционных преступлениях. Сообщалось, что после первого обыска в квартире его сестры были найдены $120 млн и 2 млн евро наличными.

В ходе следствия у полковника и его родственников были найдены и арестованы более 374 млн руб., более $140 млн, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машиномест, четыре автомобиля (Мercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid), а также золотой слиток весом 0,5 кг, сообщил источник ТАСС. «В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн руб., - сказал он. - Ещё в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней - почти 19,5 млн руб., 600 000 евро и $20 000». В машине Захарченко возил более 13 млн руб., $170 000 и 5000 евро. Сумму, которую полковник хранил в служебном кабинете, собеседник ТАСС назвал «практически ничтожной» - около 93 000 руб. Еще больше $16 млн следствие нашло на счетах знакомой обвиняемого. Все это имущество Генпрокуратура требует изъять в доход государства.

Ответчиками по делу, кроме Захарченко, заявлены его отец, маленький сын и несколько сожительниц, передает ТАСС. Захарченко, его подруги и родственники не имеют документов, которые бы подтвердили законность происхождения их доходов, добавил источник агентства.

Предварительные слушания по делу Захарченко прошли в Никулинском суде 2 ноября. Рассматривать дело по существу суд начнет 10 ноября. Если суд подтвердит вину фигурантов дела, семья Захарченко может установить рекорд по имуществу, которое может быть обращено в доход государства. Генпрокуратура оценивает эти средства примерно в 9 млрд руб.