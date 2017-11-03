Новости
Политика
Новости

Лавров призвал Twitter и Facebook сопротивляться давлению США

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал социальные сети Twitter и Facebook не поддаваться «возмутительному давлению» администрации США. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

«Я надеюсь, что представители электронных СМИ, социальных сетей будут следовать идеалам профессии журналиста, будут максимально стараться писать правду и не поддаваться на абсолютно возмутительное давление и на прямое вмешательство в деятельность социальных сетей, которая сейчас идет в американском конгрессе», - сказал он.

Призывы Минюста России воздерживаться от рекламы в Twitter Лавров назвал рекомендацией: «каждая компания должна сама принимать решения, целесообразно это делать или нет». Министр призвал бизнес учитывать свои интересы и не участвовать «в различных грязных играх».

Замминистра юстиции Олег Плохой на этой неделе рассказал о решении рекомендовать российским компаниям воздерживаться от использования рекламы в Twitter. В сентябре Twitter отчитался о блокировке 200 «связанных с Россией» аккаунтов. На минувшей неделе Сервис Twitter запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и информационному агентству Sputnik. Причина - якобы попытки повлиять на исход выборов США с помощью политической рекламы.

Выбор редактора
Авто
Новости

Renault выкупил у правительства Франции пакет собственных акций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Renault сообщил что выкупил 10% собственных акций из пакета, который продало французское государство. Правительство сообщило, что продало 4,7% из принадлежащих ему акций предприятия за 1,2 млрд евро, передает Reuters. Это означает, что при сделке цена акции составила 86,6 евро. Купленные бумаги компания собирается направить на премии действующим и бывшим сотрудникам.

После сделки у государства останется 15% в Renault, как и было до весны 2015 г. В апреле 2015 г. правительство купило еще 4,7%, желая усилить свою позицию в компании по сравнению с другим акционером - Nissan.

В октябре 2015 г. правительство сообщило, что решило отложить продажу 4,7% в Renault из-за падения котировок автопроизводителей по всему миру и из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Google прокомментировал исключение из новостей связанных с Пригожиным СМИ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Google подтвердил, что новости агентства Федерального агентства новостей (ФАН) исключены из выдачи новостного сервиса Google News. РБК связывает ФАН с медиаимперией бизнесмена Евгения Пригожина.

«Источники Google.Новостей обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче Google.Новостей, однако его по-прежнему можно найти в Google поиске», - говорится в комментарии сервиса.

С конца октября ФАН нет в новостной выдаче Google News, причем удален и полный архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. Из выдачи исчезли и другие ресурсы, связанные, по мнению РБК, с «фабрикой медиа» Пригожина: «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости».

Прежде американский поисковик не блокировал отечественные СМИ. В ответ ФАН обвинило Google в политической цензуре, предположив, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. Сам Пригожин накануне заявил, что не связан с «фабрикой троллей» и не вмешивался в выборы президента США.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль не исключил возможность встречи Путина и Трампа в Азии

Интерфакс / Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме 10 ноября.

«Действительно, она (встреча) сейчас согласовывается. Как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас», — сказал Песков. Он добавил, что «важность любого контакта президентов России и США для всех международных дел трудно переоценить».

Ранее в четверг Трамп сообщил, что он может встретиться с Путиным в ходе своего 12-дневного азиатского турне. Он планирует с 3 по 14 ноября посетить Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Политика
Новости

Олимпийский комитет исключил выступление российской сборной в Пхенчхане под нейтральным флагом

Р-спорт
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 г. российская сборная под нейтральным флагом выступать не будет, такой вариант не рассматривается. Как заявил «Р-Спорту» председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, россияне будут выступать за свою страну.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен определиться, будет ли российская сборная допущена к зимним Играм-2018.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что если России разрешат участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или вовсе не разрешат, это будет одинаково унизительно для страны.

Олимпиада в Южной Корее будет проходить с 9 по 25 февраля 2018 г.

В сентябре 2017 г. 17 антидопинговых агентств различных стран, в том числе Великобритании и США, потребовали от Международного олимпийского комитета запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Они призвали МОК прекратить тормозить ограничительные меры в отношении России, которые должны последовать после скандала с допингом во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Помните ли вы Олимпиаду-80? Тест

Помните ли вы Олимпиаду-80
Preloader more
{{question.text}}
{{answer.title}}
{{answer.percent || answer.percent == 0 ? answer.percent + '%' : ''}}
{{question.text}}
{{answer.title}}
{{answer.percent || answer.percent == 0 ? answer.percent + '%' : ''}}
{{question.text}}
{{answer.title}}
{{answer.percent || answer.percent == 0 ? answer.percent + '%' : ''}}
Спасибо за участие! Поделитесь ссылкой на опрос в соцсетях, пусть ваши друзья тоже внесут вклад в совместное дело.
Выбор редактора
Бизнес
Новости

Военный завод «Ростеха» начал выпускать поющие холодильники

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Входящий в «Ростех» завод Pozis выпустил на российский рынок бытовые холодильники со встроенной звуковой функцией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, покупатель за 10 000 руб. сможет заказать эту функцию и выбрать звук по вкусу: любимые песни, предупреждение для худеющих или что-либо еще.

Pozis также выпускает бытовую технику с индивидуальным дизайном и художественной росписью. Для примера в «Ростехе» привели индивидуальный заказ на холодильник с портретом Муслима Магомаева. Когда дверь холодильника открывали, начинали звучать песни этого исполнителя.

Технику с индивидуальным дизайном компания поставляет и за рубеж. В 2016 г. на экспорт было поставлено на 80% больше холодильников с художественной росписью, чем в 2015 г.

Pozis входит в кластер «Вооружение» госкорпорации «Ростех» и является одним из ведущих в стране производителей систем охлаждения. Выпуск гражданской техники компания наращивает в соответствии со стратегией «Ростеха» по диверсификации предприятий ОПК.

Выбор редактора
Политика
Новости

Три станции фиолетовой ветки московского метро откроют на сутки раньше

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена откроют на сутки раньше. Их закрыли 28 октября в связи со строительством Кожуховской линии метро. Ранее планировалось, что станции откроются в субботу, 4 ноября, в 5.30 утра.

О том, что станции откроются в пятницу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «На сутки раньше откроем станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Спасибо москвичам за терпение», — написал он в Twitter.

Станции московского метро, построенные при Сергее Собянине

Технологии
Новости

Пользователи пожаловались на сбой в WhatsApp

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские и иностранные пользователи жалуются на проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp. Из сообщений следует, что проблемы возникают при попытке войти в мобильное приложение. О причинах пока ничего не сообщается.

О возможном сбое также свидетельствуют данные сайта DownDetector. Он собирает жалобы о сбоях и отключениях интернет-сервисов в режиме реального времени. Около 12.00 мск сайт зафиксировал около 1000 сообщений о проблемах с доступом к WhatsApp. Карта на сайте свидетельствует, что больше всех на сбои жалуются пользователи из Европы и Сингапура.

Пресс-служба WhatsApp не ответила на запрос о комментариях, передает агентство Bloomberg.

Некоторые пользователи в Twitter отмечают, что у них нет проблем с доступом к приложению. Корреспондент «Ведомостей» около 12.15 мск смог отправить сообщение через WhatsApp и получил ответ.

У WhatsApp более 1 млрд пользователей по всему миру. WhatsApp с долей 31% занимает второе место среди мессенджеров по числу упоминаний в российских соцмедиа.

Сервис с октября 2014 г. принадлежит социальной сети Facebook. В августе в сети Facebook произошел глобальный сбой. Пользователи жаловались, что вместо привычных страниц соцсеть показывала им только сообщение о проблеме.

В рейтинге самых безопасных мессенджеров (по данным на 2016 г.) WhatsApp вместе с Facebook Messenger занимает первое место.

10 самых безопасных мессенджеров

Политика
Новости

ТАСС: Полковник Захарченко хранил миллионы в двух квартирах в Москве

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следователи нашли все многомиллионное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, бывший полковник хранил деньги в рабочем кабинете, в машине и двух квартирах в Москве - на Ломоносовском проспекте и на Мичуринском, квартиры были превращены в денежные хранилища. Захарченко с осени 2016 г. находится под арестом по обвинению в коррупционных преступлениях. Сообщалось, что после первого обыска в квартире его сестры были найдены $120 млн и 2 млн евро наличными.

В ходе следствия у полковника и его родственников были найдены и арестованы более 374 млн руб., более $140 млн, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машиномест, четыре автомобиля (Мercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid), а также золотой слиток весом 0,5 кг, сообщил источник ТАСС. «В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн руб., - сказал он. - Ещё в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней - почти 19,5 млн руб., 600 000 евро и $20 000». В машине Захарченко возил более 13 млн руб., $170 000 и 5000 евро. Сумму, которую полковник хранил в служебном кабинете, собеседник ТАСС назвал «практически ничтожной» - около 93 000 руб. Еще больше $16 млн следствие нашло на счетах знакомой обвиняемого. Все это имущество Генпрокуратура требует изъять в доход государства.

Ответчиками по делу, кроме Захарченко, заявлены его отец, маленький сын и несколько сожительниц, передает ТАСС. Захарченко, его подруги и родственники не имеют документов, которые бы подтвердили законность происхождения их доходов, добавил источник агентства.

Предварительные слушания по делу Захарченко прошли в Никулинском суде 2 ноября. Рассматривать дело по существу суд начнет 10 ноября. Если суд подтвердит вину фигурантов дела, семья Захарченко может установить рекорд по имуществу, которое может быть обращено в доход государства. Генпрокуратура оценивает эти средства примерно в 9 млрд руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Власти Москвы опровергли ограничение движения из-за старта продаж iPhone X

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Москвы опровергли ограничение движения на Тверской улице около магазина re:Store в день старта продаж нового смартфона от компании Apple - iPhone X, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр столичного департамента транспорта.

Транспортная обстановка на Тверской улице спокойная, без происшествий, рассказали в центре. «Типичная обстановка для утра пятницы», - заметил собеседник агентства. По его словам, в правом ряду на Тверской в районе магазина re:Store стоят экипажи ДПС. Они контролируют и пресекают нарушения правил парковки, но движение автотранспорта не ограничивали, подчеркнул он.

В пресс-службе ГИБДД ранее также опровергли РБК информацию об ограничении движения.

Ранее в пятницу агентство «Интерфакс» сообщило, что сотрудники ГИБДД ограничили движение на крайней правой полосе на Тверской улице у re:Store, поставив там конусы. Агентство писало, что из-за этого от дома 27 на Тверской до Белорусского вокзала растянулась пробка.

Продажи iPhone X в России стартовали утром в пятницу, 3 ноября. Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи новых iPhone начинаются в тот же день, что в США. Желающие приобрести устройство начали занимать очередь за три дня до начала продаж. Власти Москвы предоставили им бесплатные автобусы, чтобы они могли погреться. В пятницу через час после старта продаж в re:Store на Тверской улице закончились самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 Гб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Собчак запустит предвыборное шоу на Youtube

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Выдвинувшаяся на президентские выборы телеведущая Ксения Собчак собирается запустить регулярное шоу в Youtube. Ориентироваться она будет на аналогичную программу Алексея Навального «Кактус». Об этом РБК сообщил Рустем Адагамов, который будет вести ее избирательную кампанию в соцсетях, и еще один ее соратник.

Собчак, вероятно, будет выпускать шоу раз в неделю. Насколько оно будет похоже на шоу Навального, будет зависеть от его бюджета, сказал Адагамов.

Бюджет и название онлайн-шоу пока не утверждены, сказал другой источник РБК. По его словам, Собчак считает, что Навальный «круто» ведет свое шоу, и планирует ориентироваться на его пример, но не только. Запуск проекта назначили на «ближайшее время», добавил он.

Адагамов, который присоединился к команде Собчак 1 ноября, будет вести ее аккаунты в Facebook, Twitter и Telegram и консультировать ее по продвижению кампании в Instagram.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

Выбор редактора
Политика
Новости

Обвиняемый в коррупции мэр Владивостока подал в отставку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев подал в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте администрации города. Пушкарев руководил Владивостоком с 23 мая 2008 г. В прошлом году он был арестован по подозрению в коррупции.

Сам Пушкарев в своем обращении отметил, что фактически проработал на посту мэра города восемь лет. «Оценку тому, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 г., когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил, какой Владивосток стал красивый и привлекательный», — заявил он.

По версии следствия, с 2008 по 2015 гг. мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн руб. препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент». Пушкарев вину не признает.

«Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей», — говорится в обращении Пушкарева.

В соответствии с действующим законодательством новый глава Владивостока должен быть избран Думой города в течение ближайшего полугода, отметили в администрации. Обязанности мэра города сейчас исполняет Алексей Литвинов.

Загрузить ещё
Preloader more
Фото