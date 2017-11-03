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Лавров призвал Twitter и Facebook сопротивляться давлению США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал социальные сети Twitter и Facebook не поддаваться «возмутительному давлению» администрации США. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

«Я надеюсь, что представители электронных СМИ, социальных сетей будут следовать идеалам профессии журналиста, будут максимально стараться писать правду и не поддаваться на абсолютно возмутительное давление и на прямое вмешательство в деятельность социальных сетей, которая сейчас идет в американском конгрессе», - сказал он.

Призывы Минюста России воздерживаться от рекламы в Twitter Лавров назвал рекомендацией: «каждая компания должна сама принимать решения, целесообразно это делать или нет». Министр призвал бизнес учитывать свои интересы и не участвовать «в различных грязных играх».

Замминистра юстиции Олег Плохой на этой неделе рассказал о решении рекомендовать российским компаниям воздерживаться от использования рекламы в Twitter. В сентябре Twitter отчитался о блокировке 200 «связанных с Россией» аккаунтов. На минувшей неделе Сервис Twitter запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и информационному агентству Sputnik. Причина - якобы попытки повлиять на исход выборов США с помощью политической рекламы.