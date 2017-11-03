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Пушилин прокомментировал призыв Порошенко к ракетным войскам о готовности

Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о готовности военнослужащих ракетных войск и артиллерии к возвращению на линию разграничения в Донбассе.

По его словам, «мы сейчас видим» саботаж и имитацию выполнения минских договоренностей на встречах контактной группы. Уже были «попытки кураторов от Запада в лице того же Курта Волкера заявить о том, что в переговорном процессе нет необходимости участвовать ДНР и ЛНР, в частности по поводу ввода контингента ООН», добавил он.

По его словам, введение военнослужащих альянса недопустимо и «противоречит здравому смыслу». Пушилин заявил RT, что воинственные высказывания Порошенко на счет готовности заставляют местные власти задуматься о безопасности границ, об их укреплении.

Накануне 2 ноября в Херсонской области были проведены испытания зенитных ракет. Было успешно проведено девять пусков ракет по шести воздушным целям, отметили в минобороны Украины.