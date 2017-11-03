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Мальцев прокомментировал задержание своих сторонников ФСБ

Ведомости
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Саратовский блогер и политик Вячеслав Мальцев назвал «грязной провокацией» задержание ФСБ своих сторонников под видом членов ячейки «Артподготовки». Никакой организации нет, а есть одноименный канал на YouTube, сообщил Мальцев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что его сторонники не планировали нападений на полицию или поджогов 5 ноября. По словам политика, это должна быть мирная уличная протестная акция с требованием отставки президента России Владимира Путина. «Нет организации никакой, есть канал «Артподготовка», в котором я вещаю каждый вечер. У нас есть сторонники, зрители. Но таких людей — пол-России... Если они там кого-то ловят, сажают, бьют и пытаются так прекратить мою деятельность — они ее не прекратят. Они говорят про теракты, взрывы - это все грязная путинская кагэбэшная провокация», - сказал Мальцев.

ФСБ сегодня сообщила о задержании участников движения Мальцева «Артподготовка», которые планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября. По данным спецслужбы, члены законспирированной ячейки готовили и другие «резонансные экстремистские акции», в том числе нападения на полицейских. Целью акции в ФСБ считают провокацию массовых беспорядков. Все предполагаемые участники ячейки задержаны в Московском регионе.

Ранее Мальцев говорил, что цель движения – проведение революции 5 ноября 2017 г. Один из лозунгов его сторонников - «Не ждем, а готовимся». 26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. Мальцев уехал из России в июле 2017 г.

В 1994 г. Мальцев стал депутатом Саратовской областной думы первого созыва, в 1997 г. и 2002 г. он туда переизбирался. В 1990-х гг. он состоял в партии «Отечество — Вся Россия», в 2001 г. вступил в «Единую Россию», в 2007 г. возглавлял отделение этой партии в Саратове.

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Политика
Новости

СБУ Украины попросила расследовать факт обслуживания «Антоновым» самолетов из России

Ведомости
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На Украине партия «Народный фронт» просит создать комиссию для расследования законности сервисного обслуживания украинским концерном «Антонов» российских самолетов Ан-124, принадлежащих авиакомпании «Волга-Днепр».

«Мы обратились в СБУ и к правительству о немедленной проверке информации, появившейся в СМИ. Необходимо создать спецкомиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций, введенных СНБО в отношении России», — говорится в сообщении партии.

В партии хотят выяснить, было ли нарушение украинского законодательства в области «экспорта услуг двойного назначения».

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Политика
Новости

Бомбардировщики ВКС России нанесли новый удар по ИГ в Сирии

Интерфакс/Ведомости
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Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня нанесли удар по инфраструктуре и боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в районе сирийского населенного пункта Абу-Кемаль на границе с Ираком, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков ИГ под Абу-Кемалем», - сообщил Конашенков журналистам.

По его словам, «российская дальняя авиация и оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море в течение последних трех суток осуществляли поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГ на востоке Сирии». Подводная лодка «Колпино» выпустила по целям шесть крылатых ракет «Калибр».

Накануне Ту-22М3 также нанесли удар по складам с оружием, укрытиям для военной техники, опорным пунктам и пунктам управления террористов под Абу-Кемалем. Бомбардировщики взлетели с территории России, пролетели над территорией Ирана и Ирака. Над Сирией их прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Сегодня СМИ сообщили о взятии под полный контроль правительственными войсками ключевого города Дейр-эз-Зор. Для президента Сирии Башара Асада взятие Дейр-эз-Зора означает восстановление контроля над восточной частью Сирии.

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Финансы
Новости

Промсвязьбанк хочет пополнить капитал за счет прибыли до конца года

Reuters
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Промсвязьбанк может пополнить капитал к январю 2018 г., согласно требованиям Центробанка России, за счет прибыли по итогам 2017 г. Об этом в интервью Reuters заявил совладелец банка Дмитрий Ананьев.

«Вторая половина года складывается не самым простым образом в связи с тем, что мы вынуждены сосредотачиваться на удержании клиентов и аккумулировать дополнительную ликвидность в банке», - прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Ананьев также сказал, что владельцы банка не рассматривают возможность передачи бизнеса Фонду консолидации банковского сектора, созданному регулятором.

Капитал может быть увеличен за счет прибыли, полученной в том числе за счет продажи проблемных активов. Для того чтобы отвечать требованиям норматива достаточности базового капитала с учетом надбавок ЦБ с 1 января, Промсвязьбанку не хватает около 0,5 процента капитала.

Банк рассчитывает получить в октябре - ноябре 8-9 млрд руб. чистой прибыли.

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Политика
Новости

Пушилин прокомментировал призыв Порошенко к ракетным войскам о готовности

Ведомости
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Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о готовности военнослужащих ракетных войск и артиллерии к возвращению на линию разграничения в Донбассе.

По его словам, «мы сейчас видим» саботаж и имитацию выполнения минских договоренностей на встречах контактной группы. Уже были «попытки кураторов от Запада в лице того же Курта Волкера заявить о том, что в переговорном процессе нет необходимости участвовать ДНР и ЛНР, в частности по поводу ввода контингента ООН», добавил он.

По его словам, введение военнослужащих альянса недопустимо и «противоречит здравому смыслу». Пушилин заявил RT, что воинственные высказывания Порошенко на счет готовности заставляют местные власти задуматься о безопасности границ, об их укреплении.

Накануне 2 ноября в Херсонской области были проведены испытания зенитных ракет. Было успешно проведено девять пусков ракет по шести воздушным целям, отметили в минобороны Украины.

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Политика
Новости

Суд зарегистрировал иск Навального к Путину

Интерфакс / Ведомости
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Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к президенту Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. Оппозиционер обвиняет президента в незаконном отказе в согласовании митингов.

В картотеке дел на сайте Тверского районного суда Москвы информации об иске на момент публикации не было.

По мнению Навального, прекращение согласований его митингов по всей стране — личный приказ Путина. «Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок, и везде отказы. Абсолютно незаконные», — говорил он. Оппозиционер обещает представить в суде «исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы».

Как сообщал начальник федерального штаба Навального Леонид Волков, первые встречи в начале сентября им согласовывали, а начиная с 18 сентября власти перестали согласовывать встречи с избирателями.

Технологии
Новости

В Великобритании отменили крупнейшее IPO в 2017 году

Ведомости
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Одна из крупнейших в Европе компаний по управлению телерадиовещательными башнями - британская Arqiva отказалась от проведения IPO в Лондоне, передает Bloomberg.

Компания собиралась привлечь в ходе размещения 1,5 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Основной объем этих средств планировалось направить на погашение задолженности. Как отмечает информагентство, если бы размещение состоялось, то это было бы крупнейшее в Великобритании IPO в 2017 г.

«Проведение листинга в период неопределенности на рынке не отвечает интересам компании», - говорится в официальном заявлении компании. Возможность проведения размещения будет пересмотрена «после улучшения условий рынка IPO».

Ранее, 23 октября, руководство Arqiva отказалось от плана продажи всех активов компании. В мае акционеры компании решили пересмотреть стратегию развития компании. Рассматривались два основных варианта: проведение IPO или продажа всего бизнеса компании. Arqiva была основана в 2005 г. Компания принадлежит консорциуму инвесторов.

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Политика
Новости

Потушен пожар в отделе личных коллекций Пушкинского музея

Ведомости
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Пожар в здании отдела личных коллекций Пушкинского музея (Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина) в центре Москвы ликвидирован, сообщила официальный представитель МЧС по Москве Оксана Золотова. «В 16.03 пожар ликвидирован», - сказала она, пожарные проливают затронутую пожаром площадь и разбирают завалы.

Ранее Золотова сообщила о локализации пожара. По ее словам, он не представлял угрозы для хранящихся в здании произведений искусства. «В настоящий момент наблюдается задымление, пожарно-спасательные подразделения проводят дымоудаление»,- сказала она. Площадь возгорания составила 40 кв. м - горела обрешетка крыши, уточнили в МЧС.

Сообщения о пожаре в одном из зданий ГМИИ по адресу ул. Волхонка, 10, начали поступать около 15.00 мск. Очевидцы говорили о черном дыме, рвущемся из-под кровли здания. В нем хранятся личные коллекции, главная экспозиция закрыта до 2019 г.

Из здания было эвакуировано более 30 человек. В тушении участвовали 10 пожарных машин, улицу Волхонка перекрывали для автомобильного движения. Пожарные вскрыли крышу и произвели проливку обрешетки и стропил.

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Бизнес
Новости

Украина подтвердила сотрудничество с Россией по самолетам «Руслан»

Ведомости
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Украинское госпредприятие «Антонов» подтвердило сотрудничество с российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» по самолетам Ан-124-100 «Руслан». Ранее об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Специалисты ГП "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 "Руслан" ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр", которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции», — говорится в сообщении «Антонова» в Facebook.

В парке компании «Волга-Днепр» 12 самолетов Ан-124–100 «Руслан». Держателем сертификата на них остается «Антонов». Продлевать ресурс машин по его условиям необходимо каждые 4000 летных часов, хотя назначенный ресурс составляет 50 000 часов, 10 000 полетов и 45 календарных лет.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество России и Украины фактически прекратилось. В 2015 г. «Антонов» вышел из украинско-российского совместного производства.

Политика
Новости

«В контакте» заблокировала страницы «Партии националистов» и «Артподготовки»

Интерфакс/Ведомости
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В соцсети «В контакте» заблокированы страницы незарегистрированной «Партии националистов» и неофициальная группа движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка». По адресу страницы «Партии националистов» выложено сообщение: «Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31.10.2017 № 27-31-2017 Ид5684-17». По адресу страницы «Вячеслав Мальцев. Артподготовка. Плохие новости» опубликована информация, что ее заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 19 октября.

«Все ресурсы "Партии националистов" во "В контакте" заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры, - сообщил "Интерфаксу" представитель организации Иван Белецкий. - Около 70 пабликов и публичных страниц». «Дождю» он сказал, что ресурсы движения блокируют каждый год, «но тут совсем все заблокировали». «Боятся наших призывов на «Русский марш» и 5 ноября. Других националистов не заблокировали в ближайшие дни, только ресурсы «Партии националистов», — отметил Белецкий.

26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. 3 ноября ФСБ заявила, что пресекла деятельность нескольких ячеек движения в нескольких городах. В столичном регионе раскрыта законспирированная ячейка, которая планировала на 4 и 5 ноября поджоги в Москве административных зданий и нападения на полицейских, чтобы дестабилизировать обстановку и спровоцировать массовые беспорядки.

Оппозиционное движение «Артподготовка» было создано саратовским блогером и политиком Вячеславом Мальцевым. Он говорил, что целью движения является проведение революции 5 ноября 2017 г. Один из лозунгов его сторонников - «Не ждем, а готовимся». «Партия националистов» - один из организаторов «Русского марша», который 4 ноября пройдет в Люблине.

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Бизнес
Новости

ФАС потребовала от «Роснефти» продать АЗС в семи регионах

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от «Роснефти» продать автозаправки (АЗС) в семи российских регионах в рамках приватизации «Башнефти». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

ФАС считает, что нефтяная компания должна выставить на торги АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Башкирии.

Соответствующее предписание «Роснефти» было выдано после покупки контрольного пакета акций «Башнефти». В документе объяснялось, что продажа АЗС необходима для приведения совокупной доли по объемам реализации бензина и дизельного топлива до уровня 50%.

«ФАС анализирует, в какой мере исполнено предписание, и какие меры будут предложены нефтяной компанией... Ведомство ожидает от "Роснефти" вариантов выполнения предписания по продаже части АЗС», - заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

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Политика
Новости

Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем iPhone X

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся сегодня сообщения о том, что он одним из первых в России получил новый iPhone X. «Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни при этом процитировал анонимный Telegram-канал «Караульный». Помимо новости об iPhone Кадырова со ссылкой на источники в руководстве Чечни утром в этом канале появилось сообщение о группе чеченцев, якобы приехавших с утра к салону re:Store на Тверской за новым iPhone.

Продажи iPhone X в России стартовали утром в пятницу, 3 ноября. Россия впервые вошла в число стран первой волны - в них продажи новых iPhone начинаются в тот же день, что и в США. Очередь за новым смартфоном выстроилась еще за три дня до начала продаж. В пятницу самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 Гб - закончились в салоне через час после старта продаж.

В России начались продажи iPhone X

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