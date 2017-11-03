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В ЛНР прокомментировали слова Порошенко о готовности ракетных войск

Врио министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что слова украинского лидера Петра Порошенко о готовности ракетных войск и артиллерии в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе свидетельствуют о нарушении пунктов минского соглашения.

«Главнокомандующий ВСУ Порошенко откровенно заявил о намерении использовать фальшивые предлоги, чтобы нарушить соглашения, подписанные в Минске, об отведении тяжелых вооружений», - прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Дейнего напомнил, что артиллерия подпадает под категорию тяжелых средств вооружения, которые ранее были отведены на основании соглашения от февраля 2015 г. По его мнению, Порошенко хочет вернуться к ситуации, которая была на тот момент. «В этом контексте хотелось бы напомнить ему самый яркий момент 2015 г. — это Дебальцево», — сказал он RT.

Дейнего считает, что политика Киева провоцирует конфликты. По его словам, украинские военные, первыми начиная обстрел территории ЛНР, параллельно заявляют о том, что это их обстреливают. «Миссия ОБСЕ в своих отчетах показывает обстрелы с украинской стороны. Информация об обстрелах с нашей стороны, естественно, отсутствует, поскольку таковых не было. Это в последнее время стало системой», — добавил Дейнего.