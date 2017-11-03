«Украинская правда»: СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова

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МВД заявило о неявке Навального на пять согласованных акций

Министерство внутренних дел сообщило, что акции Навального в пяти городах не состоялись из-за его отсутствия. Речь идет о Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске.

Организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия, либо делают это в последний момент, говорится в сообщении ведомства.

Проведение подобных мероприятий несет дополнительную нагрузку на личный состав полиции и Росгвардии, а также на расходы бюджета, напомнили в МВД.

«Видимо, региональные власти получили новую установку после того, как мы подняли шум, что нам не согласовывают митинги», - считает руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков. По его словам, в 90% действительно отказывают, а в 10% предлагают плохое место.

В Якутскуе и Чебоксарах штабу Навального дали площадки в плохих местах, говорит Волков: «Мы от них отказались».

От подобных «плохих мест» штаб Навального отказывается не сразу, а держит их до последнего момента - «вдруг что-то сорвется», объясняет Волков. Кроме того, вместе с отказами в проведении встреч власти стали направлять письма, в которых предлагается место для проведения митинга.

Ранее Навальный обвинил власти в том, что отказы на проведение встреч со сторонниками координируются из Москвы. 3 ноября Тверской суд Москвы зарегистрировал иск оппозиционера к президенту Владимиру Путину.

До 18 сентября первые встречи с избирателями согласовывали, уточнял начальник федерального штаба Навального Леонид Волков.

Член СПЧ Николай Сванидзе поднимал вопрос об отказах в согласовании публичных мероприятий на встрече Путина с Советом по правам человека 30 октября. В том числе, он говорил об организованных Навальным мероприятиях 26 марта и 12 июня. По подсчетам Сванидзе, 26 марта в 61 регионе прошло 136 акций, 45 из которых не были согласованы.