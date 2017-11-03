«Украинская правда»: СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова
Служба безопасности Украины (СБУ) уничтожила оригинал видеозаписи, который является основной уликой в деле о коррупции при закупке тактических рюкзаков для МВД Украины, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.
Видео было сделано скрытой камерой из кабинета бывшего замминистра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря. Во время записи камерой он якобы обсуждал с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым закупку рюкзаков.
Близкие к Арсену Авакову источники уверены, что дело, возбужденное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в отношении сына министра, развалится, так как обвинение строится в основном на пропавшем видео. «Оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали», — рассказал один из источников.