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Университет Никосии первым в мире сохранит в блокчейне всю информацию о степенях выпускников

Университет Никосии (UNIC) первым в мире будет хранить в блокчейне всю информацию о научных степенях и дипломах своих выпускников, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на заявление генерального директора UNIC Антониса Полемитиса.

Выступая на организованной UNIC конференции Decentralised 2017, Полемитис заявил, что университет уже начал делать это в тестовом режиме в 2014 г., став первым в мире. А теперь UNIC будет записывать в блокчейне информацию обо всех выдаваемых университетом дипломах и степенях.

В практическом смысле это означает, что работодатели смогут проверять данные об образовании соискателей – выпускников UNIC в онлайн-режиме. К тому же технология такого хранения не позволяет вносить изменения в ранее созданные записи.

UNIC также первым из университетов мира открыл курс по криптовалютам. Кроме того, он принимает плату за обучение биткойнами.