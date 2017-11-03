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ГИБДД сократит прием новых сотрудников

Министерство внутренних дел (МВД) запретило набирать новых сотрудников в ГИБДД - кроме тех, кто занимается регистрацией, проведением экзаменов на право управления транспортным средством и выдачей водительских прав. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на внутренние приказы МВД из четырех регионов России: Краснодарского края, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской и Челябинской областей (копии документов есть в распоряжении издания).

МВД пока не прокомментировало эту информацию.

Кроме того, несколько обсуждений этих приказов появилось 1 ноября на специализированном форуме сотрудников полиции police-russia.ru, отмечает газета Gazeta.ru. Там упоминается, что подобные документы получили в Нижегородской области и Камчатском крае.