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Россия закрыла въезд в страну десяткам канадцев

Россия зеркально ответила на санкции, которые в пятницу ввела Канада. Об этом говорится на сайте российского МИДа. Ответные меры представляют собой запрет на въезд в страну десяткам канадских деятелей.

Как отмечается в официальном заявлении, Москва неоднократно предостерегала власти Канады от попыток введения ограничений в отношении России. «К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского «закона имени Магнитского» в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан», - приводятся в сообщении слова представителя МИДа Марии Захаровой.

По ее словам, список тех, кому запрещен въезд российской стороной, длинный, в нем десятки фамилий. «Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», - уточняется в сообщении.