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Жертвами стрельбы в Техасе стали 27 человек

Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в техасской церкви, еще 24 получили ранения, сообщает «Би-би-си». Мужчина в военной одежде открыл стрельбу во время воскресной службы. В это время в церкви находились не менее 50 человек. «Свидетели видели, как человек в полной экипировке вошел в церковь и открыл огонь около 11.30 утра (по местному времени)», — пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс (штат Техас). Нападавший был один и он застрелен полицией. Правоохранители проверяют, не было ли у него сообщников, передает NBC News. О мотивах стрелявшего пока ничего не сообщается.

По словам очевидцев, среди погибших — двухлетний ребенок. Шериф округа Уилсон Джо Тэкитт подтвердил, что среди погибших и раненых есть дети, но не назвал точных цифр.

Президент США Дональд Трамп, который уехал в турне по странам Азии, выразил солидарность с жителями Сазерленд-Спрингс. Он написал в Twitter, что на месте полиция и сотрудники ФБР, а сам он следит за событиями из Японии.