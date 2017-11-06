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Возбуждено дело по факту гибели шести человек во время пожара в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате пожара в Москве. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Возгорание произошло в ночь на понедельник в одном из бытовых строений, расположенных рядом с железнодорожной станцией «Москва — Бутырская Товарная». Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности.

Личности погибших устанавливаются. Еще один человек пострадал при пожаре, он госпитализирован с ожогами 30% поверхности тела.