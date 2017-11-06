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Следователи назвали возможные причины крушения вертолета в Татарстане

Утром в понедельник в Татарстане потерпел крушение вертолет Bell 407, летевший из Казани в поселок Смышляевка Самарской области. После падения воздушное судно полностью разрушилось. На его борту находился только пилот 1974 года рождения, он погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В качестве возможных причин крушения рассматриваются технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

К делу подключены следователи и криминалисты приволжского транспортного управления СКР, представители Росавиации, Межгосударственного авиационного комитета и спасатели МЧС России.