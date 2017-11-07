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Рэпер Гнойный оценил ущерб от нападения

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, был избит в Петербурге в воскресенье вечером перед выступлением, сообщили его менеджеры. Полиция начала проверку по заявлению о конфликте на Пироговской набережной, в результате которого пострадал мужчина, сообщил агентству ТАСС представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Имени пострадавшего он не назвал. Ущерб от нападения артист оценил в 65 000 руб., сообщает «Фонтанка.ру».

На Машнова напали семь человек у входа в клуб «Аврора», где планировался его концерт. Это 78.ru заявил менеджер исполнителя Андрей Замай (Хан Замай). По его словам, их встретили мужчины крепкого телосложения, оттеснили спутников Машнова от рэпера и стали его бить, объясняя, что бьют за его творчество. РБК информацию о нападении подтвердил концертный директор рэпера Станислав Куницын.

«Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи (острые фразы, подкалывания. – Ред.), – заявил Замай "5 каналу". – Это было покушение на свободу слова». По его словам, это были организованные люди, «заряженные идеей», и били они «профессионально». Он добавил, что с пострадавшим «все более-менее в порядке», но не исключил, что рэпер мог получить сотрясение головного мозга. Концерт состоялся, на сцену Машнов вышел в маске и заявил, что «вот и наступил день», когда его побили за песни, сообщили «Фонтанке» представители рэпера.

Нападение было совершено, когда артист вышел из гостиницы «Санкт-Петербург», концертный зал «Аврора» расположен в том же здании, уточняет «Фонтанка.ру». По ее сведениям, после нападения он написал об этом заявление в 20-м отделе внутренних дел. Полицию он попросил привлечь к ответственности неизвестных, ударивших его по лицу и порвавших пуховик. Ущерб пострадавший оценил в 65 000 руб. За помощью к врачам он не обращался.

Машнов получил широкую известность после батла 6 августа в Санкт-Петербурге с другим известным рэпером – Oxxxymiron. Машнов выиграл поединок, запись которого собрала на YouTube больше 26 млн просмотров. Участвовать в батлах Машнов начал в 2014 г. 5 ноября на телеканале СТС начался показ музыкального шоу «Успех», в жюри которого вошли в том числе Машнов и Филипп Киркоров.